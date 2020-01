Łódzka SSE: kolejne 12 startupów uzyskało wsparcie dużych korporacji

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zaprezentowano w czwartek innowacyjne produkty 12 firm startupowych zrealizowane we współpracy z ich korporacyjnymi partnerami. To kolejna odsłona programu ŁSSE, w którym na wsparcie dla startupów przygotowano łącznie 14 mln zł.

W dwóch pierwszych naborach zakwalifikowały się 24 z 270 aplikujących startupów z całej Polski; działają one w obszarach IIoT, martech, VR, big data, cybersecurity.

Przewidziano jeszcze dwie rundy zgłoszeń - jedna kończy się 2 lutego, a ostatnia będzie w czerwcu.

Szansę na współpracę ma jeszcze ponad 40 startupów.

"Podsumowujemy jedną czwartą 2. edycji programu Startup Spark, który ma na celu akcelerację łącznie 66 startupów. Na tym etapie możemy mówić już o zaakceptowaniu i akceleracji 12 projektów, które znalazły swoich partnerów wśród dużych korporacji współpracujących z ŁSSE" - podkreślił prezes Łódzkiej Specjalnej Strony Ekonomicznej Marek Michalik.



Jak dodał, statystyki pokazują, że na 10 projektów startupowych tylko jeden czy dwa się udają i osiągają sukces, tymczasem w programie Startup Spark poziom komercjalizacji produktów i ich przeżywalności utrzymuje się praktycznie na stuprocentowym poziomie. "To pokazuje, że współpraca startupów z dużymi korporacjami jest bardzo korzystna dla obu stron" - zaznaczył.

W programie Startup Spark młode firmy mogą liczyć na 160 tys. zł wsparcia na stworzenie innowacji, np. opracowanie nowoczesnego produktu, usługi, rozwiązania we współpracy z partnerem biznesowym.

W czwartek podczas Spark Demo Day w ŁSSE swoje produkty zaprezentowało 12 startupów. Jedną z pokazywanych innowacji był Collectomate.

"To urządzenie, dzięki któremu kurierzy wszystkich firm mogą dostarczać przesyłki do biur. Pracownicy odbierają przesyłki bez czekania na kuriera, używając swojego smartfonu. Naszym partnerem w akceleracji było PwC - z sukcesem wdrożyliśmy Collectomate w tej korporacji, a oprócz tego mamy 10 innych dużych klientów. Dzięki Startup Spark małe firmy technologiczne mają okazję efektywnie współpracować z gigantami" - zaznaczył współzałożyciel Collectomate Marcin Ciącio.

Z kolei startup theConstruct stworzył rozwiązanie oparte na technologii VR i realistycznych wizualizacjach 360°, które umożliwia klientom Ceramiki Paradyż wirtualne "wejście" do wnętrza zaaranżowanego z wykorzystaniem płytek tego producenta. Jak wyjaśnił Marcin Gołębiowski z Ceramiki Paradyż, to odpowiedź na potrzeby młodych klientów, którzy za pomocą aplikacji będą mogli zaprojektować sobie łazienkę i poczuć przestrzeń w 3D.

"Odnaleźliśmy w programie Startup Spark bardzo cennego partnera. Współpraca pokazała, że mamy ten sam system wartości. Skoncentrowaliśmy się na jakości wykonania produktu, na przejrzystej prezentacji i funkcjonalności" - dodał Piotr Juchnowicz z theConstruct.

Spółka X Harbor, która zajmuje się głównie rozwiązaniami z pogranicza health-tech oraz industry 4.0. dzięki współpracy z Grupą Pietrucha zrealizowała prototyp nowoczesnego narzędzia Astech, pozwalającego na monitoring inwestycji liniowych za pomocą dronów. Dzięki lotom dronów i specjalnemu oprogramowaniu można np. sprawdzać na bieżąco realizację prac przy budowie autostrady.

"W Startup Spark uczestniczymy od pierwszej edycji w 2017 roku. Od początku byliśmy zainteresowani projektem, zwłaszcza że mamy w Polsce duży hub IT odpowiedzialny za tworzenie rozwiązań technologicznych na potrzeby całej firmy w skali światowej. Znajdowanie partnerów do tworzenia innowacji to dla nas bardzo istotna kwestia" - powiedziała manager ds. komunikacji korporacyjnej w Procter&Gamble Małgorzata Mejer.

Podczas wszystkich edycji P&G akcelerował kilka startupów, a w ostatniej rundzie dwa. Z jednym korporacja rozwijała innowacyjne rozwiązanie stosowane w rekrutacji pracowników, z drugim - narzędzia pomagające w celowanej i precyzyjnej komunikacji z klientami.

W drugiej edycji Startup Spark na wsparcie dla 66 młodych innowacyjnych firm przygotowano 14 mln zł. W pierwszej edycji dofinansowanie wyniosło 4 mln zł; pieniądze trafiły do 27 startupów.