Łódzka SSE rośnie w siłę. Kolejne inwestycje za blisko pół miliarda

Prawie pół miliarda złotych zainwestuje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dziewięć przedsiębiorstw, które uzyskało w czwartek decyzje o wsparciu inwestycji. Firmy te utworzą ponad 250 miejsc pracy.

Ciesząc się z pozyskanych inwestorów, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) Marek Michalik zwrócił uwagę, że w tym roku łódzka strefa przyciągnęła już 28 firm.

Jak mówił, ten rok dla ŁSSE będzie rekordowy - zarówno jeśli chodzi o liczbę wydanych decyzji o wsparciu inwestycji, jak i o wysokość nakładów zadeklarowanych przez inwestorów.

"Po raz pierwszy +rozbijemy+ dwa miliardy złotych, do końca roku może być tych inwestorów 34" - powiedział.

Michalik zwrócił uwagę, że widać zmianę tendencji, jeśli chodzi o inwestorów. Jego zdaniem, coraz więcej małym i średnich firm korzysta z ŁSSE i coraz więcej otrzymuje decyzje o wsparciu inwestycji. Jak mówił w ub. wydanych było 30. decyzji i połowa z nich była dla inwestorów zagranicznych połowa dla polskich, to w tym roku dwie trzecie będzie dla polskich, jedna trzecia dla zagranicznych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ŁSSE Jakub Pietkiewicz, który jest przedstawicielem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przyznał, że plan rozwoju gospodarki realizowany w ŁSSE jest modelowy. "To potwierdzają rankingi, to jest dodatkowo uzupełniane przez szereg działań z obszaru wsparcia dla przedsiębiorstw, czy to szkoleniowego, czy akceleracji, czy w zakresie uzupełnienia kwalifikacji kadr". - mówił.

Według niego sukcesów ŁSSE nie byłoby bez odwagi przedsiębiorców. "Dziś do grona odważnych dołącza dziewięć kolejnych podmiotów" - dodał.

Nowi inwestorzy zadeklarowali, że zainwestują blisko pół miliarda złotych i stworzą ponad 250 miejsc pracy. Pięć firm to przedstawiciele sektora MŚP, a cztery to duże przedsiębiorstwa.

Jedną z firm, które otrzymała decyzję o wsparciu inwestycji jest Kartonat, która ma swój zakład w miejscowości Kobyłka w powiecie wołomińskim. To rodzinne przedsiębiorstwo, które na rynku jest prawie 30 lat. Jak powiedział jego współwłaściciel Michał Markuszewski, firma zajmuje się produkcją wszelkiego rodzaju opakowań z papieru i tektury wraz z nadrukiem. Obecnie zatrudnionych jest w niej ok. 40 osób.

Dzięki decyzji o wsparciu inwestycji firma będzie mogła się rozwijać, powiększy m.in. park maszynowy, rozbudowane zostaną dotychczasowe powierzchnie produkcyjne. Przedsiębiorstwo planuje wejść też na rynek międzynarodowy.

Oprócz Kartonatu na inwestycje w strefie zdecydowały się firmy z branży produkcji tworzyw sztucznych, produktów higienicznych, spożywczej, opakowań, rozwiązań IT i dla sektora BPO, badań klinicznych i usług medycznych.

Wśród nich jest także międzynarodowa firma Johnson Matthey Batteries (kapitał Wielka Brytania) - która jest globalnym liderem technologicznym oraz wiodącym światowym producentem katalizatorów i systemów katalizatorowych dla pojazdów i przemysłu.

Jak informuje rzecznik ŁSSE Mateusz Słonecki obecnie Johnson Matthey ma swoje placówki w ponad 30 krajach wraz z 43 dużymi zakładami produkcyjnymi zatrudniającymi na całym świecie ok. 14 tys. pracowników. Grupa działa w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Inwestor ten w ŁSSE na terenie Konina stworzy za ponad 300 mln zł nowoczesny zakład produkcyjny, specjalizujący się w produkcji zaawansowanych technologicznie komponentów do akumulatorów mających zastosowanie głównie w samochodach elektrycznych nowej generacji. W nowej fabryce pracę znajdzie blisko 200 pracowników.

Ponadto decyzję o wsparciu otrzymały: polska firma Salve Medica, która skupia 200 lekarzy, w ramach ponad 60 specjalizacji; spółka Collabera Poland działającą w sektorze outsourcingu procesów biznesowych (BPO); Union Industries, która w Radomsku produkuje materiały sanitarne i higieniczne; firma Kupiec - jeden z największych producentów zdrowej żywności w Polsce, działająca w Paprotni w gminie Krzymów; Szarpol z Sieradza, specjalizujący się w produkcji dwuwarstwowych włóknin polipropylenowych o szerokości do 2 m oraz jednowarstwowych wyrobów nietkanych o szerokości do 3,2 m; firma "PLASTEM" działająca w Janiszewicach k. Zduńskiej Woli, która jest polskim liderem produkcji systemów transportu wewnętrznego oraz polska firma Amargo funkcjonująca w gminie Ożarów Mazowiecki działająca w branży produktów oraz półproduktów z tworzyw sztucznych, w tym zwłaszcza z grupy termoplastów (polietylen i polipropylen).