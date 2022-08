Lubelskie: Niemal 30 tys. cudzoziemców legalnie zatrudnionych; ponad 18 tys. to Ukraińcy

W województwie lubelskim liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wynosi prawie 30 tys. Nadal największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, jest ich ponad 18 tys.- poinformowała w środę rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.

W regionie lubelskim składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS opłacało na koniec czerwca 29,5 tys. cudzoziemców. W ciągu pół roku ich liczba wzrosła o 2,9 tys. osób, co stanowi ponad 11 proc. "Nadal największą grupę stanowią wśród nich obywatele Ukrainy. W województwie lubelskim to już około 18,4 tys. osób, czyli o 1,8 tys. więcej niż na koniec ubiegłego roku" - przekazała Małgorzata Korba.

Jak wskazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, wraz z wybuchem wojny w Ukrainie nie zauważono, aby masowo wyrejestrowywano z ubezpieczeń obywateli Ukrainy i podkreśliła, że "w ostatnich miesiącach stale obserwowany jest wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce, także Ukraińców".

Na drugim miejscu pod względem liczebności w rejestrach ZUS są Białorusini. W województwie lubelskim to 7,9 tys. osób.61 proc. ubezpieczonych w województwie lubelskim cudzoziemców to osoby zatrudnione na umowy o pracę. "Pozostali korzystają przede wszystkim z umów cywilnoprawnych lub są przedsiębiorcami. Wśród obcokrajowców zgłoszonych do ZUS w regionie jest niecały tysiąc osób, które prowadzą własne działalności gospodarcze" - zaznaczyła rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.

Do pracy w Polsce przyjeżdżają przede wszystkim osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25 do 49 lat. Przy czym najwięcej pracowników z zagranicznym paszportem ma od 30 do 39 lat. Wśród ubezpieczonych cudzoziemców dominują mężczyźni.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl