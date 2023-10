Lubuskie: Ponad 88 mln zł dla Kostrzyna nad Odrą na rozwój obszarów inwestycyjnych

88,2 mln zł rządowego wsparcia trafi do Kostrzyna nad Odrą (Lubuskie) na rozwój obszarów inwestycyjnych, w tym Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. Samorząd chce je wykorzystać m.in. na budowę dróg - dodał.

Jak wskazał Zieleński, Kostrzyn nad Odrą znalazł się na liście samorządów, które otrzymają wsparcie w ramach siódmego rozdania Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, mającego na celu rozwój stref przemysłowych.

Na czwartkowej konferencji prasowej wojewoda lubuski Władysław Dajczak zapowiedział, że pieniądze trafią na rozwój obszarów inwestycyjnych w Kostrzynie nad Odrą oraz skomunikowanie już zagospodarowanych z nowymi. Chodzi również - jak dodał - o połączenie tych obszarów inwestycyjnych w Kostrzynie z planowaną obwodnicą miasta, "która za chwilę będzie już na etapie realizacji".

"To już ponad 3,5 mld zł, które trafiło w różnych programach rządowych do woj. lubuskiego" - powiedział Dajczak.

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt zwrócił uwagę, że w granicznym mieście buduje się lub niedługo rozpocznie się budowa czterech mostów na rzekach, a piąty jest modernizowany; projektowana jest też 11-kilometrowa obwodnica miasta z mostem.

"W Kostrzynie nad Odrą blisko 200 ha to tereny przemysłowe w trzech lokalizacjach (...), ale przygotowujemy kolejne pod rozwój gospodarczy" - powiedział Kunt. Dodał, że w mieście jest jeszcze ok. 400 ha do zagospodarowania.

W poprzedniej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla stref przemysłowych w woj. lubuskim 250 mln zł przyznano dla Gorzowa Wlkp. i 26,5 mln zł dla Gubina.

W środę Kancelaria Premiera Rady Ministrów poinformowała, że w ostatnim rozdaniu samorządy na inwestycje w strefy przemysłowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dostaną 4,3 mld zł. W ubiegłym roku na inwestycje w strefy przemysłowe przeznaczono blisko 5 mld zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.