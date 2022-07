Maląg: Ponad milion cudzoziemców pracuje w Polsce i odprowadza składki

W Polsce pracuje i odprowadza składki ponad milion cudzoziemców – powiedziała minister rodziny i pracy Marlena Maląg, powołując się na dane ZUS. Wskazała, że "ręce do pracy są potrzebne, cudzoziemcy uzupełniają rynek pracy, nie zabierając pracy Polakom".

We wtorek w Programie I Polskiego Radia minister Maląg zapytano m.in. o bezrobocie w Polsce i o zatrudnianie cudzoziemców. W ubiegłym tygodniu MRiPS podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec czerwca wyniosła 4,9 proc., o 0,2 pkt. proc. mniej niż w maju. Według danych resortu w czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych.

Minister oceniła, ze "rekordowo niskie bezrobocie" to efekt interwencji państwa w czasie pandemii COVID-19 i "setki miliardów złotych, które trafiły na ratowanie miejsc pracy".

"Obroniliśmy rynek pracy i to jest odpowiedź na to" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej. Podkreśliła, że obecna stopa bezrobocia w Polsce jest najniższa od 32 lat. "Jesteśmy również liderem w Europie, jesteśmy drugim państwem z najniższym bezrobociem" - dodała.

"Potrzebne są ręce do pracy i też obywatele, m.in. Ukrainy, którzy przybyli po wybuchu wojny, uzupełniają ten rynek" - wskazała Maląg.

Zapytano ją, czy cudzoziemcy wzbogacają polski rynek pracy, czy go uszczuplają. "Nie, obcokrajowcy absolutnie, przy tak niskim bezrobociu, nie zabierają na pracy. Uzupełniają. Możemy wręcz osiągnąć efekt synergii, korzyści dla obu stron" - powiedziała.

Wskazała na mówiące o odprowadzanych składkach dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Ponad milion osób, dokładnie tak" - podała Maląg. "Widzimy też po kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, że te zatrudnienia są zgodne z Kodeksem pracy. Co nas przede wszystkim cieszy" - dodała. Zapewniła, że jest to cały czas monitorowane.

"Jest to uzupełnienie i może to być pozytywny impuls dla polskiej gospodarki, przede wszystkim patrząc przez inwestycje strategiczne, czyli potężne środki, które trafiają do samorządów na realizację różnorakich zadań, takich odbudowujących Polskę po pandemii" - wskazała. "Ręce do pracy są potrzebne, cudzoziemcy uzupełniają rynek pracy, nie zabierając pracy Polakom" - podkreśliła Maląg.

We wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na Twitterze, że w czerwcu liczba cudzoziemcy zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS przekroczyła 1 mln osób. "Na koniec pierwszego półrocza 2022 r. składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzało ponad 1,011 mln obcokrajowców. 729 tys. z nich to obywatele Ukrainy" - podał ZUS.

