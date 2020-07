Mały hotel, pensjonat lub działka. Polacy modyfikują wakacyjne plany

Blisko co trzeci Polak zrezygnuje z wyjazdu wypoczynkowego w związku z trwającą pandemią - wynika z badania Santander Consumer Banku. W wakacje na popularności zyskał odpoczynek na własnej działce, na którą wskazało ponad 7 proc. Polaków, w tym najwięcej osób w średnim wieku (11,6 proc.) - podano.

Większość ankietowanych zadeklarowała, że na miejsce swojego letniego pobytu wybierze mały hotel bądź pensjonat.

Większą popularność zyskała też możliwość odpoczynku wakacyjnego na własnej działce.

Obecna sytuacja epidemiologiczna skutecznie zniechęciła Polaków do zagranicznych wyjazdów.

Jak wynika z kolejnej edycji raportu "Polaków portfel własny - wyjątkowe lato", koronawirus znacząco wpłynął na wakacyjne plany większości z nas. "Niemal co trzeci Polak (28,2 proc.) zrezygnuje z wyjazdu wypoczynkowego w związku z trwającą pandemią. Wśród osób, które zadeklarowały, że w tym roku nie pojadą na wakacje najwięcej jest seniorów powyżej 70-tego roku życia (prawie 53 proc.) oraz najmłodszych ankietowanych w wieku 18-29 lat (30,6 proc.)" - czytamy.



Według autorów badania, na urlop nie wybierze się prawie 80 proc. Polaków z najniższym dochodem, nie przekraczającym 1000 zł miesięcznie na głowę w rodzinie. Co ciekawe, niemal co czwarty (24,1 proc.) Polak z wpływami miesięcznymi powyżej 5000 zł, w tym roku także spędzi urlop w domu.

Ci z badanych, którzy mimo zagrożenia koronawirusem zdecydują się wyjechać na wakacje, będą przebywać w kameralnym otoczeniu. "Niezależnie od wieku zamierzamy unikać dużych kompleksów hotelowych i hosteli" - napisali analitycy banku. Te odpowiedzi jako miejsce na spędzenie urlopu wskazało odpowiednio jedynie 3,3 i 0,6 proc.



Czytaj także: Polska turystyka wpadnie w głęboki dołek

Większość ankietowanych zadeklarowała, że na miejsce swojego letniego pobytu wybierze mały hotel bądź pensjonat (prawie 16 proc.). Taką odpowiedź wskazał co dziesiąty ankietowany w wieku 18-29 lat (11,6 proc.) oraz co czwarty 30-latek (26,4 proc.) Do popularnych odpowiedzi należało też wynajęcie prywatnej kwatery (niespełna 12 proc.) czy spędzenie lata u rodziny (prawie 9 proc.).

Z badania wynika, że podczas pandemii popularność zyskała też możliwość odpoczynku wakacyjnego na własnej działce. Wybrało ją ponad 7 proc. Polaków, w tym najwięcej osób w średnim wieku (11,6 proc.). Pobyt w kwaterze prywatnej w tym roku wybierają także najlepiej zarabiający Polacy o dochodach przekraczających 5000 zł (18,5 proc.).

Według Agnieszki Kociemskiej z Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku, brak poczucia stabilności i obawa o utratę pracy w kolejnych miesiącach mogą skutecznie zniechęcać wielu Polaków do wyjazdów na urlop, który wiąże się z realnymi kosztami. "Pokazuje to, że komfort, jakim obecnie jest stały, regularny dochód, może być obecnie trudny do osiągnięcia" - wskazała. "Dlatego, jeśli takie osoby nie mają opcji niskokosztowego wypoczynku, np. u rodziny czy znajomych, często zmuszone są rezygnować z planów" - oceniała.