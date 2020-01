Mały ZUS. Składanie wniosków tylko do 8 stycznia

Termin składania wniosków dotyczących korzystania z tzw. Małego ZUS-u mija w środę - 8 stycznia. Ministerstwo Rozwoju przypomina, że przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi w dotychczasowej formie i nadal spełniają jej kryteria, nie muszą składać nowego wniosku.

Jak zaznaczył resort, zarówno kontynuujący korzystanie z ulgi, jak i ci, którzy zaczęli z niej korzystać od 1 stycznia br. "powinni złożyć deklarację rozliczeniową cz. II albo imienny raport cz. II za styczeń z wykazaniem przychodu, który osiągnęli w 2019 r." - nie wyższy niż 67 tys. 500 zł - wraz z rozliczeniem należnych składek za ten miesiąc.

Ministerstwo dodało, że przedsiębiorca, który przypuszcza, że będzie kwalifikował się do Małego ZUS-u (biorąc pod uwagę przychód za 2019 r.), powinien zgłosić chęć korzystania z tej ulgi, podając przychód na podstawie faktur, którymi dysponuje. Później - po 15 stycznia - powinien zweryfikować przychód za 2019 r.

"Jeżeli się zmienił (przekroczył dopuszczalny próg 67 tys. 500 zł), należy wówczas dokonać korekty kodu tytułu ubezpieczenia na zasadach ogólnych (w ciągu 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości), wskazując jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 1 styczeń 2020 r." - czytamy w komunikacie MR.

Jak napisano, korzystający w styczniu z Małego ZUS-u na starych zasadach, od 1 lutego 2020 r. będą mogli opłacać składki zgodnie z zasadami Małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie. Nową podstawę wymiaru składek, ustaloną na podstawie dochodu osiągniętego w 2019 r., wskażą w deklaracji rozliczeniowej cz. II albo imiennym raporcie cz. II, przekazanym wraz z rozliczeniem należnych składek za luty.

"Pozostali przedsiębiorcy, a zatem ci, których Mały ZUS Plus dopiero obejmie (ze względu na podwyższenie progu przychodu z poprzedniego roku do 120 tys. zł), mogą zgłaszać się od 1 lutego 2020 r. Będą mieli na to czas do końca lutego. Nową podstawę wymiaru składek wykażą w imiennych raportach miesięcznych albo deklaracjach rozliczeniowych składanych za luty" - wyjaśnił MR.

W kolejnych latach przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do ulgi do końca stycznia danego roku. Natomiast ci, którzy zaczną spełniać kryteria w trakcie roku, czyli rozpoczną albo wznowią działalność, bądź zakończą opłacanie preferencyjnych składek ZUS, będą mieli, jak dotychczas, 7-dniowy termin na zgłoszenie się do Małego ZUS-u Plus - wskazuje resort.