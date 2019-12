Mamy bezrobocie najniższe od 30 lat. W 2020 r. pobijemy kolejny rekord?

Mijający rok 2019 przejdzie do historii jako czas rekordowo niskiego bezrobocia. Według danych GUS w październiku tego roku stopa bezrobocia wyniosła 5 proc., osiągając tym samym najniższy poziom od 30 lat. Rok temu wskaźnik ten był o 0,7 proc. wyższy. Jak będzie w 2020 r. - z jaką stopą bezrobocia zamkniemy przyszły rok?

- Oczywiste jest, że jeśli gospodarka rośnie w granicach 4 proc. PKB, to bezrobocie jest niskie i z pewnością ten trend utrzyma się w 2020 roku. My się nie zajmujemy szeroko rozumianym rynkiem pracy całościowo, wliczając w to np. pracowników sezonowych, dlatego możemy patrzeć na to w aspekcie managerów czy kluczowych specjalistów.Z naszych doświadczeń wynika, że w tej chwili rynek również spojrzy na inne grupy, chociażby wiekowe. W ostatnim kwartale 2019 roku przeprowadziliśmy badanie dotyczące pokolenia 50+ na rynku pracy. Wyniki pokazały nam, że jest to prawdziwy potencjał wśród pracowników z dużo większym doświadczeniem zawodowym. Są to osoby, które mają wciąż ogromne apetyty na pracę, wykazują aktywność w znalezieniu nowych wyzwań, jak również są otwarci na prace w charakterze interimowym, czyli projektowym, co też myślę, że będzie jednym z trendów – mówi Piotr Wielgomas, prezes Bigramu.