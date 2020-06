Mamy czas, by zająć się naprawą gospodarki

Wychodzenie z kryzysu spowodowanego przez koronawirus możemy wykorzystać do przebudowy polskiej gospodarki i prawa w taki sposób, aby było bardziej nowoczesne. Mamy teraz ok. 3,5 roku, kiedy nie ma żadnych wyborów, więc będzie czas, aby spokojnie się zająć naprawą gospodarki - to główna konkluzja z debaty "Sztuka odmrażania. Biznes, administracja, rynek", jaka odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online.

Trzeba myśleć o przyszłości, czyli o inwestycjach

Zróżnicowane kłopoty branży transportowej

- Dziś jest mowa o tym, że w hotelach jest obłożenie sięgające 60-70 proc. Tak jest, ale tylko w hotelach wypoczynkowych, nad morzem. W Katowicach czy Warszawie jest 10 proc. obłożenia w hotelach. Deficyt przychodów w hotelach wynosi ok. 1 mld zł miesięcznie – wyliczył Bartosz Bieszyński, koordynator sztabu kryzysowego branży turystycznej, spotkań, rozrywki, przedstawiciel inicjatywy TUgetherJak przekonywał, co roku ponad 16 mln Polaków oraz osób z zagranicy spotyka się na wydarzeniach biznesowych w Polsce, prawie 4 mln osób uczestniczy w targach, prawie 30 mln Polaków bierze udział w prawie 8 tys. imprez rozrywkowych.- To jest ogromna gałąź gospodarki. Staraliśmy się uświadomić rządowi te liczby, kiedy miał uwagę skierowaną na branżę motoryzacyjną czy meblową. Obecnie doszliśmy do ściany. Są tu dwa kluczowe elementy. Po pierwsze to kwestia popytu. Wszystkie firmy, które organizują spotkania, koncerty i targi, teraz mają spadki przychodów od marca sięgające ponad 80 proc. Nie ma perspektyw, że w sierpniu czy wrześniu się to zmieni – ocenił Bartosz Bieszyński.Druga kluczowa kwestia dla branży jest taka, że perspektywy pomocy kończą się jej za 8 dni. Tyle zostało do wyczerpania pomocy.Nieco inaczej na aktualne wyzwania spogląda branże leasingowa.- Dla nas najważniejsze było szerokie działanie w stosunku dla całej gospodarki, ponieważ branża leasingowa skupia w sobie, jak soczewka, całą gospodarkę. Mamy klientów ze wszystkich segmentów gospodarki, poczynając od mikro przedsiębiorców, poprzez małe i średnie firmy, aż do dużych korporacji. Finansujemy wszystkie branże, te które radzą sobie w obecnej sytuacji lepiej, jak i te, które zostały całkowicie zamknięte w okresie kwarantanny – wskazała Ewa Łuniewska, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu oraz prezeska zarządu ING Lease Polska.Jej zdaniem branża leasingowa może służyć wskazówkami mówiącymi, co należy zrobić, aby w całej gospodarce działo się lepiej. Jak zapewnia, branża nie chce narzekać i prosić o wsparcie dla siebie, raczej apeluje o bezpieczne działania i gwarancje dla firm z wszystkich sektorów i wszystkich segmentów, które będą wspierane w czasie wychodzenia z pandemii.Pandemia jeszcze się nie zakończyła, ale firmy już myślą o tym, co się będzie działo w drugiej połowie roku. Branża leasingowa chce wspierać przedsiębiorstwa w ich planach inwestycyjnych. Od inwestycji bowiem nie można uciec.- Dzisiaj bardziej się myśli o płynności, przetrwaniu i ochronie miejsc pracy, ale tych wszystkich rzeczy nie osiągniemy, jeżeli firmy nie będą myśleć o przyszłości i wykraczać poza dzisiejszy dzień. Mamy stracone ok. 2,5-3 miesiąca z pierwszej połowy roku, ale możemy zobaczyć dobre wyniki w drugiej połowie roku i dobrze przygotować się do roku 2021 – dodała Ewa Łuniewska.Jak powiedziała, branże chce jak najefektywniej docierać z finansowaniem do swoich klientów – nie zawsze jest to możliwe. Firmy leasingowe chcą np. w pełni digitalizować swoje procesy, a już na samym początku procesu nie mogą podpisać cyfrowo umowy leasingowej, ponieważ kodeks cywilny nakazuje ją podpisać fizycznie.Średnio w ciągu roku branża leasingowa finansuje różne przedsięwzięcia kwotą ok. 80 mld zł, w 2020 r. ta kwota będzie jednak dużo mniejsza i wyniesie ok. 50, może 60 mld zł.Duże kłopoty przeżywa także branża transportowa, której przedstawiciele z rezerwą podchodzą do działań pomocowych rządu.- Wśród przedsiębiorstw branży transportowej przeprowadzono ankietę dot. rządowego wsparcia. Jako bardzo przydatne tarcze antykryzysowe oceniło 1,6 proc. ankietowanych przewoźników, z kolei firm, które uznały, że tylko niektóre rozwiązania będą silnym wsparciem było 16,4 proc. Podmiotów, które uznały, że skorzystają z tarcz w niewielkim stopniu było 57,4 proc., a 6,6 proc. ankietowanych nie miało wiedzy o instrumentach wsparcia – powiedział Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.Jak mówił, przedstawiciele branży transportowej zarzucali rozwiązaniom pomocowym to, że były one skoncentrowane na małych firmach.Nie tylko tu jest przestrzeń to poprawy. - Unia Europejska nie zdała egzaminu. Pierwszy pakiet rozwiązań pomocowych pojawił się po 2-3 miesiącach od momentu pojawienia się pandemii, do tej pory każde państwo w sposób odrębny wprowadzało swoje rozwiązania. Rozwiązania unijne, jakie zostały przyjęte, są efektem m.in. naszych działań w Konfederacji Europejskiego Biznesu BusinessEurope, której przedstawiciele kontaktowali się z Komisja Europejską – przekonywał Maciej Wroński.Zwrócił przy tym uwagę, że branża transportowa nie jest jednolita. Inna jest sytuacja przewoźników pasażerskich, których obroty spadły do zera. Inna jest sytuacja firm przewożących gotowe samochody na lawetach, które przeżyły dwa miesiąca zamknięcia przemysłu samochodowego w Europie, a jeszcze inna jest sytuacja firm przewożących artykuły spożywcze, które jakoś funkcjonowały przez cały okres pandemii.