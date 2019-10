Mamy polityczną wojnę wśród pracodawców

Pracodawcy RP podali, że Andrzej Malinowski zostanie przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. Jednak obecne szefostwo RDS nie potwierdza tej informacji. Jego kandydatura wzbudzała sporo emocji. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zanegował ją. Następnie wraz z Solidarnością wniósł o wprowadzenie lustracji członków RDS. Teraz o zakończenie wojny między organizacjami pracodawców zaapelował Marek Goliszewski, prezes związku pracodawców Business Centre Club.

Malinowski przewodniczącym RDS

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski obejmie przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego z dniem 23.10 br. - gratulujemy! #RDS #dialog #PracodawcyRP — Pracodawcy RP (@PracodawcyRP) October 17, 2019

Informacja o tym, że Malinowski obejmie przewodnictwo w RDS pojawiła się w czwartek (17 października) na oficjalnym profilu na Twitterze Pracodawców RP. - Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski obejmie przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego z dniem 23.10 br. - gratulujemy! - mogliśmy przeczytać.Jednak Grzegorz Sikora, rzecznik Forum Związków Zawodowych, czyli organizacji, na czele której stoi Dorota Gardias, obecna przewodnicząca RDS, kończąca niebawem kadencję, wskazuje, że jest to bardzo zawiła kwestia.- Cztery spośród pięciu organizacji pracodawców wskazało prezydenta Pracodawców RP jako nowego przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego. Do tego dochodzi kwestia pierwotnych ustaleń stron co do kolejności przewodniczenia poszczególnych organizacji, które korespondują z powyższym wskazaniem. Te dwa elementy wzmacniają przekonanie, że to właśnie pan Malinowski będzie kierować Radą w następnej kadencji - mówi Sikora.Pytany wprost, czy informacja podana na TT Pracodawców RP jest oficjalną, odpowiada "nie".Jednocześnie dodaje, że Forum Związków Zawodowych jako organizacja kierująca Radą do 23 października nie zamierza ingerować w relacje pomiędzy organizacjami pracodawców. Przewodniczący RDS nie posiada kompetencji do wskazywania kolejnych szefów RDS.Kandydatura Malinowskiego wzbudzała sporo kontrowersji na wiele miesięcy wcześniej. Nie została przyjęta jednomyślnie.Sprzeciwił się temu ZPP, który wysłał pismo do Prezydenta RP z prośbą o interpretację procedury wskazania nowego przewodniczącego. Cztery pozostałe organizacje pracodawców nie miały nic przeciwko jego kandydaturze.- Wewnątrz strony pracodawców nie ma jednomyślności co do wskazania nowego przewodniczącego Rady. Wskazanie jakiegokolwiek członka Rady reprezentującego stronę pracodawców na nowego przewodniczącego bez uzyskania akceptacji wszystkich reprezentatywnych organizacji pracodawców byłoby działaniem sprzecznym z przepisami ustawy - mogliśmy przeczytać w liście.Związek przypomniał, że ma swoich przedstawicieli w RDS od grudnia 2018 r., więc nie brał udziału jeszcze w wyborze kierującego RDS. - Jesteśmy pierwszą organizacją spoza kręgu podmiotów zasiadających wcześniej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, której udało się to osiągnąć. Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się naszych przedstawicieli w składzie Rady zburzyło dotychczasowy porządek, w ramach którego rozmaite decyzje podejmowane były w sposób nieprzejrzysty, w oparciu o zakulisowe gry interesów - pisali przedstawiciele ZPP.W przyjętym stanowisku wskazywali, że nie akceptują, by przewodniczącego RDS wybierać podczas pokątnych zebrań części organizacji. Później do sprzeciwu dołączyła też strona związkowa. NSZZ "Solidarność" wystosowała do prezydenta RP Andrzeja Dudy prośbę o wydanie o opinii prawnej w sprawie złożenia przez członków Rady Dialogu Społecznego oświadczeń lustracyjnych. Jak zaznaczył Piotr Duda, szef Solidarności, RDS musi być krystalicznie czysta, jeśli chodzi o lustrację.Działania tych dwóch organizacji to pokłosie artykułu, jaki na początku roku pojawił się na łamach tygodnika „Do Rzeczy”. Dziennikarze opisali w nim Andrzeja Malinowskiego jako tajnego współpracownika Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego - tajnej służby PRL. Według artykułu Malinowski w okresie swojej siedmioletniej niejawnej współpracy z wywiadem wojskowym PRL (do 1990) odbył co najmniej 32 spotkania operacyjne z czterema oficerami prowadzącymi. Malinowski tak odniósł się do tych doniesień: - Rzekome zobowiązanie do współpracy, na które powołuje się autor artykułu w "Do Rzeczy" zostało napisane w całości na maszynie do pisania. Podpis i data na uwidocznionym w gazecie dokumencie nie zostały napisane przeze mnie. Nie ma także danych osobowych, wymaganych przy tego typu oświadczeniach. To nie było zgodne z ówczesną praktyką służb. I "ekspert" powinien to wiedzieć - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu opublikowanym na stronie Pracodawcy RP.Zgodnie z przepisami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, strony społeczne wskazują nowego przewodniczącego. W tym roku zobowiązana do tego jest strona pracodawców.