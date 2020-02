Manifestacja prawników i adwokatów na ulicach Paryża

Adwokaci protestowali w poniedziałek na ulicach Paryża przeciwko reformie emerytalnej administracji prezydenta Emmanuela Macrona. Domagają się utrzymania odrębności swoich planów emerytalnych od uniwersalnego systemu, który planuje wprowadzić rząd oraz respektowania ich praw.

Kilka tysięcy prawników, adwokatów i wspierających ich przeciwników reformy przemaszerowało przez centralne ulice Paryża. Manifestanci nieśli transparenty z napisem "Krzyk adwokatów we Francji".

"Jesteśmy zdesperowani, ponieważ nikt nas nie słucha" - podkreśliła przewodnicząca korporacji adwokatów Helene Fontaine w rozmowie z kanałem informacyjnym BFM TV, zapewniając, że prawnicy nie przerwą strajku dopóki nie zostaną wysłuchani przez rząd. "Następuje degradacja naszego zawodu i całej klasy średniej" - podkreśliła Fontaine.

W związku z protestami i strajkiem adwokatów przełożono głośny proces francuskiego polityka oskarżonego o defraudacje i oszustwa podatkowe Patricka Balkany'ego.

Prezes sądu apelacyjnego Sophie Clement zawiesiła postępowanie do wtorku, czego domagał się m.in. obrońca żony Balkany'ego, Pierre-Olivier Sur, w imieniu wszystkich prawników, aby móc demonstrować przeciwko projektowi reformy. Jego zdaniem dochodzi do obniżenia rangi zawodu adwokata we Francji, a reforma doprowadzi do znaczącej utraty zysków przez ponad 1/3 prawników wykonujących swój zawód we Francji.

Proces Patricka Balkany'ego jest symboliczny, ponieważ - według francuskich mediów - pokazuje bezkarność polityków wobec fiskusa i wyroków wymiaru sprawiedliwości.

Podejrzewa się, że Balkany wraz z żoną ukryli w latach 2007-2014 13 mln euro majątku przed organami podatkowymi. Sąd skazał Balkany'ego na pięć lat więzienia za pranie pieniędzy i zarządził również zajęcie mienia jego rodziny. Skazany zaskarżył wyrok sądu pierwszej instancji.