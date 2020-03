Marlena Maląg: pomoc państwa obejmie przedsiębiorców, a także osób na umowach cywilnoprawnych

Pomoc państwa dotyczyć będzie przedsiębiorców, ale także osób na umowach cywilnoprawnych i osób niepełnosprawnych - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg odnosząc się do pakietu antykryzysowego. Zapewniła, że program Rodzina 500 plus będzie w pełni realizowany.

Zapewniła, że wsparcie otrzymają też osoby na umowach cywilnoprawnych. Będzie ono na poziomie ok. 2 tys. zł.Minister podała, że wsparcie dotyczyć będzie także pracodawców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z zamknięciem warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy czy żłobków. "Ci pracodawcy nie stracą swoich dofinansowań" - zapewniła."Będzie taki duży pakiet, około 600 milionów złotych na wsparcie zarówno pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, poprzez podniesienie dofinansowań do osób niepełnosprawnych, ale także nie zapominamy o osobach niepełnosprawnych, które pozostają w domach, które potrzebują specjalistycznego wsparcia w tym okresie, kiedy nie funkcjonują ośrodki, środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej" - mówiła minister Maląg.Podała, że ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowany będzie program indywidualnego wsparcia niepełnosprawnych. Jak zapewniła, na ten cel będzie przeznaczonych ponad 200 mln zł. Podała, że osoby niepełnosprawne w ciągu miesiąca będą mogły liczyć na wsparcie wysokości około 600 zł na usługi specjalistyczne.Minister poinformowała także, że realizowane rządowe programy będą miały prolongatę rozliczeń, co - jak zaznaczyła - jest szczególnie ważne dla organizacji pozarządowych.