Marlena Maląg: uratowaliśmy 5 mln miejsc pracy. Teraz czas na inwestycje

Wprowadzone w czasie epidemii mechanizmy ratujące miejsca pracy zadziałały. Nadszedł teraz czas na inwestycje. Środki trafią do samorządów, które będą je rozdysponowywać - poinformowała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Marlena Maląg przypomniała w Programie I Polskiego Radia, że rządowi udało się uratować 5 mln miejsc pracy w czasie epidemii, dzięki wsparciu dla przedsiębiorstw. Przekazano na ten cel ponad 110 mld zł. Jej zdaniem przewidziane w kolejnych wersjach tarczy antykryzysowej mechanizmy - tj. postojowe, mikropożyczki czy zwolnienie ze składek ZUS - zadziałały.



Minister podkreśliła, że od lutego liczba bezrobotnych wzrosła o 100 tys. osób, które zostały w większości objęte dodatkiem solidarnościowym. Ponadto - jak zaznaczyła - w czerwcu stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. wobec 6 proc. w maju. W czerwcu pojawiło się też o 20 proc. więcej ofert pracy niż w maju.

Równocześnie minister zauważyła, że gospodarka obecnie wychodzi z kryzysu i przychodzi etap inwestycji, które stają się dla rządu priorytetem. "Teraz przychodzi czas na inwestycje, poprzez które nadal będziemy ratować miejsca pracy, ale przede wszystkim dynamicznie rozwijać gospodarkę i stąd m.in. rządowy projekt inicjatyw lokalnych - 6 mld zł, które trafi do samorządów" - powiedziała Maląg.

Wyjaśniła, że samorządy same zadecydują o tym, na co przeznaczą te środki - np. czy na remonty czy budowę inwestycji. "Tutaj państwo nie będzie ingerowało. Państwo przygotowało to wsparcie finansowe, które będzie realizowane przez wojewodów. Wnioski samorządowcy będą składali w sierpniu. Pełna informacja o kwocie dofinansowania już trafia do samorządów, aby mogły się do tego przygotować" - stwierdziła minister.