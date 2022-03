Maspex wdraża strategię zrównoważonego rozwoju do 2030 r.

Grupa Maspex, największa polska firma w branży spożywczej, wdraża Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”. Spółka wyznaczyła cele, które zostaną zrealizowane do 2030 roku. Działania obejmą pięć obszarów: ekologię, innowacje, środowisko pracy, otoczenie społeczne i biznesowe oraz zdrowy styl życia.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Produkty Maspeksu

Jeden z głównych filarów strategii stanowią zobowiązania proekologiczne Grupy Maspexw Polsce. Do priorytetów należą działania na rzecz ochrony klimatu: ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie liczby wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych, wsparcie upowszechnienia recyklingu, dalsze zmniejszanie ilości odpadów, ograniczenie zużycia wody oraz energii, walka z marnotrawstwem żywności oraz edukacja ekologiczna dzieci.Jak w wyniku przyjętych celów zmieniać się będą produkty Maspeksu? Wdrożenie strategii przyniesie wiele zmian spójnych z potrzebami konsumentów. Mowa o podwyższaniu walorów zdrowotnych produktów poprzez: prostszy skład, redukcję zawartości cukru i rozwijanie portfolio produktów roślinnych – informuje producent.Dodany cukier zostanie całkowicie wyeliminowany w napojach adresowanych do dzieci i produktów farmaceutycznych. Stopniowo ograniczane będą również produkty zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego – do 2025 roku co najmniej 98 proc. oferty produktów żywnościowych będzie miało pochodzenie roślinne. Już w 2020 roku Lubella, należąca do Grupy Maspex, całkowicie wycofała się z wykorzystywania jaj z chowu klatkowego.Aktywność Maspeksu na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentruje się na pięciu ekosystemach, które wyznaczają główne obszary działalności firmy. W ich ramach Maspex określił 18 priorytetów, które będą realizowane poprzez 42 działania prowadzące do osiągnięcia 37 celów. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Maspeksu realizuje 13 celów Agendy 2030 ogłoszonej przez ONZ.Czytaj: Grupa Maspex pozyskała 2,8 mld zł kredytu na finalizację przejęcia marek Żubrówka, Bols i Soplica Maspex jest największą polską firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środowo-Wschodniej. Spółka ma w swoim portfolio 70 marek i łącznie oferuje ponad 2300 propozycji towarowych, a jej produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie. Grupa stawia na rozwój organiczny oraz akwizycje.Produkty z portfolio powstają w 17 nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Rocznie wytwarza się w nich 2,3 mld litrów soków, nektarów i napojów, ponad 280 tys. ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant oraz niemal 170 tys. ton dżemów i przetworów. Firma skupuje od polskich rolników corocznie 330 tys. ton owoców i warzyw oraz 130 tys. ton pszenicy.