MF przypomina: do 31 stycznia płatnicy muszą przekazać fiskusowi niektóre informacje

31 stycznia to ważna data dla płatników; ostatni dzień na przekazanie fiskusowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r. - przypomina Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie.

"Przypominamy, że 31 stycznia jest ostatnim dniem na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r. W tym dniu upływa również termin na przesłanie: informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)" - informuje MF.

Zgodnie z komunikatem MF organy rentowe sporządzają do końca stycznia informacje PIT-40A/PIT-11A, czyli roczne obliczenie podatku/informację o dochodach uzyskanych m.in. z emerytur i rent.

Jak poinformowano, Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała już ponad 29,5 mln dokumentów od płatników. "Jeżeli nie przesłałeś jeszcze informacji za 2019 r. do urzędu skarbowego, zrób to jak najszybciej" - apeluje resort finansów.

Ministerstwo wyjaśnia, że deklaracje za 2019 r. powinny zostać przygotowane na aktualnej wersji formularzy tj.: PIT-11(25), PIT-R(20), PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-8C(10). Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza. Zaznaczono, że PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C dla urzędu skarbowego należy sporządzić i wysłać wyłącznie elektronicznie.

Dodano, że interaktywne wersje formularzy są dostępne na stronie www.podatki.gov.pl.

Formularze można podpisać podpisem kwalifikowanym. Osoby fizyczne deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-8C mogą też podpisać danymi autoryzującymi.

"Przypominamy, że tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26. roku życia) w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego. Instrukcję jak sporządzić informację PIT-11 w tej wersji znajdziesz na stronie www.gov.pl/finanse" - informuje MF.

Ministerstwo dodaje, że płatnicy (w tym pracodawcy i organy rentowe) mają czas do końca lutego na przesłanie pracownikom, osobom fizycznym informacji PIT-11, PIT-R oraz PIT-40A/PIT-11A. Ponieważ ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę, to - zgodnie z Ordynacją podatkową - płatnicy mogą przesłać te informacje do poniedziałku 2 marca br.

Więcej informacji o sporządzaniu informacji przez płatników można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce "Dla pracodawcy - płatnika".