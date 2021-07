Miliony dla małych i średnich przedsiębiorstw na EXPO 2020 w Dubaju

EXPO 2020 w Dubaju zostało, zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, przełożone ze względu na pandemię COVID-19 o rok i odbędzie się między 1 października 2021 roku a 31 marca 2022 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki konkursu „Go to Brand – EXPO 2020”. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 454 wnioski o dofinansowanie na kwotę prawie 111 mln zł.

Firmy mogły uzyskać maksymalnie 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Sam projekt zgłaszany do konkursu może mieć wartość maksymalnie 1 000 000 zł.Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w edycji Programu Partnerskiego, skierowanego do polskich firm i instytucji zainteresowanych uczestnictwem w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. Jak informuje, jest to inicjatywa, która daje przedsiębiorcom, niezależnie od skali ich działalności, możliwość promocji, wzmocnienia planów ekspansji zagranicznej i współtworzenia polskiej prezentacji podczas tego najbardziej prestiżowego wydarzenia promocyjno-gospodarczego na świecie.Program partnerski, towarzyszący udziałowi Polski w Expo 2020 Dubai, obejmuje zróżnicowaną ofertę pakietów sponsorskich, przy różnym poziomie zaangażowania finansowego. Daje także możliwość współpracy przy organizacji różnych inicjatyw typu konferencje, seminaria, prezentacje, pokazy mody czy degustacje.W ramach tej edycji przewidziano cztery kategorie partnerstwa: wyposażenie pawilonu, w tym pomieszczeń biurowych oraz części gastronomicznej, wydarzenia towarzyszące, wydarzenia towarzyszące branżowe, partnerstwo specjalne.Obecna edycja zakłada możliwość oceny zgłoszonych projektów w dziewięciu turach. Ostatnia tura kończy się już podczas trwania Wystawy Światowej – 31 stycznia 2022 roku.