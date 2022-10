Minister Maląg: na przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur przeznaczymy blisko 42 mld zł

Szacujemy, że na przyszłoroczną waloryzację ren i emerytur przeznaczymy blisko 42 mld zł; każdy, kto wypracował minimalne świadczenie może być pewien, że jego emerytura będzie podniesiona o przynajmniej 250 zł - przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Zgodnie z nią, od marca 2023 roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł. Minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 zł.

"Historycznie wysokie podwyżki rent i emerytur stają się faktem. Cieszę się, że tak ważne przepisy zostały przyjęte przez Sejm. Przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie groszowa, jak to miało miejsce za rządów PO-PSL. Od przyszłego roku minimalna emerytura wzrośnie z 1338,44 zł do 1588,44 zł" - przekazała PAP minister rodziny Marlena Maląg.

"Każdy, kto wypracował minimalne świadczenie może być pewien, że jego emerytura będzie podniesiona o przynajmniej 250 zł. To wszystko dzięki zastosowaniu mechanizmu waloryzacji kwotowo-procentowej, która dla seniorów jest najkorzystniejsza" - podkreśliła minister.

Podała, że według szacunków na przyszłoroczną waloryzację rząd przeznaczy blisko 42 mld zł.

"W 2015 roku minimalna emerytura wyniosła 880,45 zł i była obciążana podatkiem. To upokarzało osoby starsze, których często nie było stać na zakup podstawowych produktów. Teraz seniorzy mogą liczyć na wsparcie państwa" - zaznaczyła szefowa MRiPS.

Jak dodała, "dzięki rozsądnej polityce finansowej rządu w przyszłym roku na konta emerytów i rencistów wpłynie też 13. i 14. emerytura". "Łącznie na wsparcie finansowe seniorów w przyszłym roku przeznaczymy dodatkowe 70 mld zł" - poinformowała minister Maląg.

Rządowa nowelizacja zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia: odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja będzie zastosowana również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

