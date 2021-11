Minister ogłasza inwestycyjne odbicie. "Zapomnieliśmy już, co to jest COVID"

- Można powiedzieć, że już się odbiliśmy. Do końca września wydaliśmy 365 decyzji na kwotę ponad 15 mld złotych. To pokazuje, że boom inwestycyjny się rozwija. Możemy powiedzieć, że my zapomnieliśmy już, co to COVID, bo odbicie jest bardzo znaczące i – z tego co zapowiadają strefy ekonomiczne – tych decyzji będzie jeszcze więcej - mówi w „Rządowej ławie” Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii.

W planowanych inwestycjach rośnie procentowy udział firm z Polski. Teraz to już 65 proc. z wszystkich wydanych decyzji przez Polską Strefę Inwestycji (PSI).

Inwestorzy zagraniczni? Mają kapitał na rozwój - i to dużo większy niż kilkanaście miesięcy temu, ale nie chcą nim na razie obracać.

Jeśli wierzyć ministrowi odpowiedzialnemu za ściąganie inwestycji do Polski, firmy nie obawiają się zmian wynikających z Polskiego Ładu. - Jeżeli chcą inwestować, a wiedzą, jakie są u nas podatki, to chyba musi im się to opłacać - mówi.

Pieniądze są… ale na koncie

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl