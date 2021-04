Możliwa fala pozwów ze strony przedsiębiorców

Jeśli sądy będą wyrażać podobne stanowisko, jak w przypadku WSA w Opolu, może to oznaczać falę pozwów ze strony przedsiębiorców w najbliższych miesiącach i latach – uważa Michał Kołtunowicz, adwokat w Kancelarii Kijewski Graś.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Orzeczenie WSA w Opolu - prawo do roszczenia

Odszkodowania – Trybunał się wypowie

- Uzasadniony może być zatem pogląd, że wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest niezgodny z prawem – uważa Michał Kołtunowicz i dodaje, że takie stanowisko wyraził między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, rozpatrując sprawę przedsiębiorcy, który świadczył usługi fryzjerskie w czasie obowiązywania rozporządzenia, na mocy którego obowiązywał zakaz prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem.- Sąd ten w wyroku wskazał, że warunkiem konstytucyjnym umożliwiającym ingerencję w istotę wolności działalności gospodarczej jest uczynienie tego w jednym ze stanów nadzwyczajnych opisanych w Konstytucji RP. W sytuacji, gdy nie doszło do wprowadzenia któregokolwiek z wymienionych w Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych, żaden organ państwowy nie powinien wkraczać w materię stanowiącą istotę wolności działalności gospodarczej - analizuje Michał Kołtunowicz. - Nadto sąd ten zauważył, że żaden przepis upoważnień ustawowych zawartych w art. 46 ust. 4 i art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera umocowania do określania w rozporządzeniu zakazów prowadzenia działalności gospodarczej - dodaje.Z orzeczenia tego wynika także, że Rada Ministrów może wprowadzić rozporządzeniem ograniczenia w zakresie korzystania z wolności działalności gospodarczej, ale nie może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej.- Konkludując, sąd wyraził pogląd, że rozporządzenie ustanawiające zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan epidemii narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji RP - wskazuje adwokat w Kancelarii Kijewski Graś.Sytuacja jest więc jasna: w przypadku, gdy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej został wprowadzony niezgodnie z prawem i spowodowało to straty po stronie przedsiębiorcy, ma on prawo do roszczenia odszkodowawczego w stosunku do Skarbu Państwa.- Jeśli sądy będą wyrażać podobne stanowisko, jak w opisanym powyżej przypadku WSA w Opolu, może to oznaczać falę pozwów ze strony przedsiębiorców w najbliższych miesiącach i latach - uważa Michał Kołtunowicz.Także Piotr Wołejko, prawnik, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych, zwraca uwagę, że prawnicy, a w szczególności konstytucjonaliści, od początku obostrzeń w Polsce w marcu 2020 roku zgodnie twierdzą, że wprowadzanie lockdownu za pomocą rozporządzenia, bez wprowadzenia uprzednio jednego ze stanów nadzwyczajnych, jest niezgodne z prawem.- Sądy już w przynajmniej kilku przypadkach potwierdzały, że np. można było mieć otwartą działalność (na przykład przypadek zakładu fryjzerskiego) i nakładanie mandatu za otwarcie biznesu jako egzekucja postanowień rozporządzenia z obostrzeniami nie jest zgodne z prawem – przypomina w rozmowie z WNP.PL Piotr Wołejko.Ekspert Pracodawców RP podkreśla, że zamykanie biznesów czy pomysły ograniczania przemieszczania się wymagają wprowadzenia właściwego ze stanów nadzwyczajnych. Rozporządzenia rządu czy ministra zdrowia nie są wystarczające w sytuacji tak daleko idących ograniczeń.- Stąd nie może dziwić dążenie części przedsiębiorców do ubiegania się o odszkodowanie, na podstawie Kodeksu cywilnego, bo taka jest właściwa droga. Niestety, premier oraz marszałek sejmu zakwestionowali te przepisy - ich zgodność z Konstytucją RP - i skierowali wnioski do TK, aby się w tej sprawie wypowiedział. Może to blokować uzyskanie odszkodowań, jeśli sądy odmówią stosowania przepisów, których konstytucyjność została poddana w wątpliwość i oczekiwana jest decyzja Trybunału - analizuje Piotr Wołejko.Ekspert Pracodawców RP dodaje, że gdyby wprowadzono jeden ze stanów nadzwyczajnych, to wtedy kwestie odszkodowawcze reguluje odrębna ustawa i ogranicza ona roszczenia do strat poniesionych w związku z wprowadzonymi ograniczeniami (strata, a nie utracone korzyści, do tego poniesiona w efekcie ograniczeń).- Aktualna sytuacja jest bardzo mocno wątpliwa z prawnego punktu widzenia i w poważny sposób utrudnia przedsiębiorcom dochodzenie swoich praw - uważa Piotr Wołejko.