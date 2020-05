Na kłopoty upadłość, chyba że masz kredyt we frankach

Według wyliczeń Związku Banków Polskich, w ciągu zaledwie dwóch ostatnich tygodni kwietnia do banków wpłynęło od konsumentów około 180 tys. wniosków o odroczenie rat kredytowych. ZBP nie podał, ilu konsumentów ma autentyczne problemy ze spłacaniem kredytów, ale w dobie koronawirusa można być pewnym, że będzie ich wielu. Według mec. Piotra Zimmermana, powinni oni rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bo grozi im wpadnięcie w spiralę zadłużenia. Ze szczęśliwego wyjątku mogą skorzystać frankowicze.

Nie oznacza to jednak, że upadły konsument zostanie na ulicy i w skarpetkach. Ustawodawca założył bowiem, że sędzia komisarz z kwoty uzyskanej ze sprzedania mieszkania może wyznaczyć kwotę potrzebną na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta przez 24 miesiące. W Warszawie jest to znacząca kwota, bo zazwyczaj wynosząca ok. 50 tys. zł. Jednak potem taki upadły konsument musi już sobie radzić samodzielnie. Nie może jednak powiedzieć, że nie udzielono mu żadnej pomocy. To dzieje się oczywiście kosztem wierzyciela, bo te pieniądze są zabierane z kwoty, którą otrzyma bank zabezpieczony hipotecznie na mieszkaniu.Syndyk po zlikwidowaniu całego majątku przedkłada projekt planu spłaty, który mieści w sobie listę wierzytelności, plan podziału i plan spłaty, który dotyczy upadłego konsumenta. Jak już wspomniałem, ten plan może wynosić od 3 do 7 lat, w przypadku porządnych konsumentów, na pewno będzie on wynosił trzy lata. Plan spłat nie jest też zbytnio dotkliwy - sądy w Polsce zwykle ustalają go na poziomie 500-1000 zł miesięcznie. Tylko czasami kwota ta sięga 1500 zł i więcej. Więc przez 36 miesięcy może to być odpowiednio 18 tys., 36 tys. zł.- Tak, będzie wolny od długów. Fakt upadłości konsumenckiej będzie pozostawał jawny w Krajowym Rejestrze Długów, więc to trochę potrwa. Według obecnych przepisów zapis o upadłości konsumenckiej będzie podlegał wykreśleniu dopiero po trzech latach od wykonania planu spłat. Czyli będzie to kolejny okres karencji, kiedy banki będą uzyskiwały informację, że ktoś był kiedyś upadły. A wiadomo, że jeśli był upadły, to kredytu raczej nie dostanie. Nie dlatego, że jest zakaz prawny, ale dlatego, że nie będzie wiarygodny dla banku. Stąd osoby, które zdecydują się na upadłość konsumencką, muszą mieć świadomość, że przez długi czas nie będą mogły zaciągać nowych zobowiązań. A więc będą musiały żyć i funkcjonować za pieniądze, które na bieżąco zarobią.- Tak, ale dopóki frankowicza stać na bieżące regulowanie kredytu, to lepszym rozwiązaniem będzie proces i szansa na wygranie z bankiem. W tych sprawach sądy coraz częściej uznają nieważność klauzul frankowych i całych umów kredytu, co w ogromnej większości udaje się w procesie wykazać. Problemem może być sposób przeliczenia wzajemnych zobowiązań stron, ponieważ nie ma jednolitych przepisów, które by to określały. W obiegu funkcjonuje kilka sposobów – czasami jest to zwykłe przeliczenie franków na złotówki, czasami na złotówki oprocentowane tak jak franki, a czasami złotówki oprocentowane, tak jak kredyt w złotych, które sądy stosują według własnego uznania. Z praktyki kancelarii prowadzących te procesy wynika, że w przypadku wygranej sprawy i niezależnie od sposobu wyliczenia, kredytobiorca będzie miał do spłaty znacznie mniejszą kwotę, niż tę, która dotychczas go obowiązywała.- Tak, ale prawdopodobieństwo takiego obrotu sprawy jest wysokie. W stosunku do większości umów kredytowych we frankach sądy stwierdzają, że doszło do naruszenia przepisów.- Czekając na werdykt należy raty płacić. Przepisy wprawdzie pozwalają na zawieszenie takiego obowiązku, ale w razie ewentualnej przegranej będzie bardzo trudno to nadrobić.Podsumowując, jeśli ktoś wpada w kłopoty i nie jest w stanie poradzić sobie z ogółem swoich zobowiązań, to składa wniosek o upadłość. Natomiast jeśli ma problem tylko z kredytem hipotecznym frankowym, to w obecnym stanie prawnym racjonalne jest powstrzymanie się od złożenia wniosku o upadłość. No chyba, że te problemy mają charakter bardziej generalny.- Było sporo zanim zapadło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nieważności kredytów frankowych. W momencie, kiedy się ta nadzieja na wygranie sporu z bankiem odrodziła – bo za orzeczeniem Trybunału poszły orzeczenia sądów polskich, znacząco zmniejszył się odsetek frankowiczów upadających.- Zdecydowanie nie. Tuż przed wejściem nowych regulacji, a więc do 23 marca, stosunkowo duża grupa konsumentów złożyła takie wnioski, ponieważ obawiali się, że obejmie ich wydłużony, siedmioletni plan spłat, a potem już 24 marca posypały się wnioski tych, którzy czekali na nowe prawo. Bo albo mieli już oddalenia pod rządami starego prawa, albo uznali, że lepsza jest dla nich upadłość konsumencka nawet z siedmioletnim planem spłat, byleby to była upadłość. Od tego czasu sytuacja się ustabilizowała i obecnie tych wniosków jest mało.Wydaje się, że jest to efektem wygaszenia aktywności społecznej z powodu epidemii. Spodziewam się jednak fali wniosków, kiedy się okaże, że duża liczba osób straciła pracę na skutek epidemii i ta utrata ma charakter trwały – czyli przez 2-3 miesiące dany konsument nie mógł znaleźć pracy za sensowne pieniądze, a w związku z tym stracił zdolność spłacania zobowiązań. Bo wtedy jedynym sensownym sposobem wyjścia z problemów będzie ogłoszenie upadłości.