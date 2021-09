Nacisk jest coraz silniejszy. Jeśli firmy nie pójdą w tę stronę, będzie problem z pieniędzmi

ESG to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw. Zawiera w sobie trzy elementy: środowisko (z ang. environmental), społeczną odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i ład korporacyjny (z ang. corporate governance). Jaka jest dziś ich rola w relacjach z interesariuszami i w budowaniu wartości firmy? Rozmawiamy z Marcinem Smolarkiem z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Piotrem Rówińskim z PwC.

Czytaj też: Ciągle nie wiemy, jak pokonać smog Obie grupy są ważne, stopniowo rośnie presja ze strony konsumentów, ale to inwestorzy będą katalizatorem zmian. Z badania PwC przeprowadzonego wśród inwestorów w Polsce wynika, że już dziś kwestie ESG wpływają na wycenę spółek na polskim rynku. Blisko 30 proc. badanych jest skłonna obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z inwestycji, jeśli ryzyka ESG są zbyt wysokie. W ciągu najbliższych dwóch lat 86 proc. badanych planuje udział elementów niefinansowych w kryteriach oceny inwestycji na poziomie między 25 a 50 proc. 29 proc. inwestorów obniżyłoby wycenę lub wycofałoby się z inwestycji, jeśli ryzyka ESG byłyby zbyt wysokie.Rola raportowania ESG w pozyskiwaniu finansowania staje się kluczowa. Dziś nie ma już banku, który nie pyta albo nie planuje pytać firmy ubiegającej się o finansowanie o podstawowe wskaźniki ESG.W przypadku zielonych obligacji i zielonych kredytów niezbędne jest, aby środki pozyskane przy pomocy takiego instrumentu przeznaczone były na cele związane z minimalizowaniem negatywnego wpływu człowieka na środowisko, lecz znaczenie zyskują także obligacje i kredyty związane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds/loans), w których raportowane wskaźniki ESG są połączone z marżą takiego kredytu czy obligacji.Oznacza to, że kredytobiorca czy emitent ma również finansową zachętę do poprawiania w jak największym stopniu swoich wskaźników ESG.Raportowanie i ujawnianie informacji ESG pomaga firmom uzyskać dostęp do finansowania bankowego oraz z rynków kapitałowych i uzyskać środki na zrównoważony rozwój i prowadzenie działalności zgodnie z regułami ESG. Dobre wyniki ESG mogą prowadzić do preferencyjnego traktowania przez banki i inwestorów w porównaniu z firmami, których praktyki środowiskowe lub inne mogą stwarzać większe ryzyko finansowe.Według inwestorów najtrudniej przełożyć na wskaźniki niefinansowe kwestie związane z prawami człowieka, społeczeństwem oraz środowiskiem. Natomiast to właśnie te kryteria niefinansowe ankietowani inwestorzy zamierzają włączyć do oceny spółek.Podsumowując: raportowanie ESG jest wyzwaniem dla wielu organizacji po pierwsze ze względu na brak zrozumienia różnicy między CSR a ESG, po drugie ze względu na pozyskanie kompletnych, wiarygodnych i porównywalnych danych w sposób, który nie obciąża nadmiernie organizacji.