Największa z branż usługowych nie kryje obaw o przyszłość

Branża ochrony zaniepokojona jest rosnącą inflacją, choć ma nadzieję, że nie odczuje zbyt mocno negatywnych skutków obecnej sytuacji. Do budzących obaw czynników przedstawiciele branży ochrony dodają także m.in. przepisy Polskiego Ładu czy niską podaż "zasobów ludzkich". Według nich obecna sytuacja nie jest zbyt sprzyjająca fuzjom i przejęciom, choć widać tu jednak pewne możliwości.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

…konsorcja

- Branża ochrony, tak jak wiele innych sektorów gospodarki, podlega ciągłym zmianom strukturalnym i kapitałowym. Mieliśmy już w przeszłości liczne fuzje czy przejęcia firm w tej branży. Na pewno w okresie zawirowań spowodowanych pandemią, a zapewne też w wyniku zmian wywołanych wejściem w życie od stycznia 2022 roku przepisów Polskiego Ładu, będzie takich spektakularnych fuzji czy przejęć mniej - prognozuje Sławomir Wagner, honorowy prezes Polskiej Izby Ochrony.Twierdzi jednak, że nie należy wykluczyć podobnych sytuacji, w których firmy mające wielkie trudności z przystosowaniem się do bieżących realiów, zmuszone będą do podjęcia kroków, zmierzających do przejęcia ich przez większe podmioty.- Zapewne duże firmy z odpowiednim potencjałem będą - tak, jak w poprzednich latach - „penetrować rynek” w celu znalezienia firm z branży zainteresowanych takimi rozwiązaniami - zwłaszcza w okolicznościach, w jakich się znalazły - uważa Sławomir Wagner.Sebastian Stefaniak, prezes Ava Security, jest z tym zgodny.- Firmy łączą się w konsorcja, konsolidują się, gdyż coraz mniejszą rację bytu mają pojedyncze przedsiębiorstwa. Konsorcja często pozwalają na "ogarnięcie" większego kawałka rynku - regionalnie i branżowo. Dysponują też większą i bardziej efektywną infrastrukturą - i to w skali ogólnopolskiej - zaznacza Sebastian Stefaniak.Według Pawła Wawrzyniaka widoczne będą nie fuzje, ale konsorcja firm. Przy zamówieniach korzystać z tego będą w szczególności średnie i małe firmy w sektorze – przewiduje prezes Civis Polska i prognozuje inwestycje i zakupy firm skierowane na branże IT.Koniec roku 2021 przyniósł nam jednak kolejną, czwartą już falę COVID-19, szykują się też nowe restrykcje i obostrzenia.- Myślę, że jeszcze za wcześnie, aby prognozować, jak to się przełoży na branżę ochrony. Mam nadzieję, że tak jak w 2020 roku nie odczuje ona tego zbyt mocno - spodziewa się Sławomir Wagner, zwracając uwagę, że jest bardzo duża liczba obiektów, które nadal muszą być chronione obowiązkowo lub z innych powodów - bez względu na panującą pandemię.- Pewien niepokój budzić może sytuacja związana z rosnącą inflacją - 7,8 proc. w listopadzie r/r - i wzrostem stóp procentowych, co przekłada się na wzrost oprocentowania kredytów - zauważa honorowy prezes Polskiej Izby Ochrony.I wskazuje, że wiele firm korzysta z różnego rodzaju form dodatkowego finansowania swojej działalności, np. na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, na nowe inwestycje czy leasing samochodów dla grup interwencyjnych, instalatorów lub bankowozów.Jego zdaniem wzrost kosztów obsługi takich kredytów (przynajmniej do połowy 2022 roku, jak przewidują ekonomiści) może nieco wyhamować dalsze inwestycje w rozwój firm.Czytaj także: Pandemia poturbowała firmy ochroniarskie. Pracownicy odpływają