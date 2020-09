"Naszym celem jest gospodarka jak najwcześniej wróciła na te tory sprzed pandemii"

Naszym celem jest przede wszystkim, aby gospodarka jak najwcześniej wróciła na te tory sprzed okresu pandemii - powiedziała w czwartek (17 września) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Przekazała, że dzięki pomocy państwa zostało uratowanych "6 mln miejsc pracy".











💬Na przeciwdziałanie #COVID19 przeznaczyliśmy dotychczas ok. 40 mln zł. Wdrożyliśmy restrykcyjne zasady prewencji w spółce. Wspomogliśmy również finansowo działania prowadzone przez polski rząd, wspierając m. in. szpitale - prezes #PGNiG @JerzyKwiecinski w @MRPiPS_GOV_PL. pic.twitter.com/zBsigzmXyJ — PGNiG (@GK_PGNiG) September 17, 2020

Podkreślał, że "naprawdę nieźle" radzą sobie polskie firmy. "PGNiG jest dobrym przykładem firmy, która sobie doskonale poradziła z kryzysem. Ja podam taki przykład, że przed koronawirusem, na początku tego roku nasza firm była na 7. miejscu jeśli chodzi o kapitalizację, czyli o wartość firmy na polskiej giełdzie. Dziś jesteśmy na miejscu drugim" - zaznaczył. Według niego, to pokazuje, że mimo pandemii PGNiG świetnie sobie poradziła."Nasze wyniki finansowe, szczególnie jeśli chodzi o zyski za drugi kwartał, za całe pierwsze półrocze są nie tylko najwyższe w historii naszej firmy, ale w ogóle są najwyższe w historii polskiej giełdy. Tego dokonaliśmy właśnie w okresie pandemii koronawirusa" - powiedział."Pokazujemy, że możemy i że również polska spółka, która jest kontrolowana przez państwo, może sobie doskonale radzić w kryzysie. Natomiast trzeba szczerze powiedzieć - to, że to się nam udało, to nie było bezkosztowe. W tym okresie wydaliśmy na walkę z koronawiruem ok. 40 mln zł. Mniej więcej w połowie to były wydatki u nas wewnątrz firmy, druga połowa to było wsparcie, które skierowaliśmy na zewnątrz" - zaznaczył.