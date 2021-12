Nauczyciele i medycy muszą się zaszczepić, albo stracą pracę?

To trzeba przedyskutować i trzeba do tego podchodzić racjonalnie. Pomysł, by trzy grupy zawodowe musiały się szczepić, a jak nie, to nie będą pracować jest jeszcze nieprzedyskutowany - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek o zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia obowiązku szczepień medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

