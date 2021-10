Newag i Pesa wspólnie mają konkurować za granicą

Chciałbym, by współpraca Pesy i Newagu miała charakter strategiczny. Pamiętajmy, że konkurencja ma charakter międzynarodowy, mamy wielu dużych graczy, dlatego jestem zdania, że należy budować silnych producentów, którzy mają szansę konkurować na rynkach międzynarodowych. Bliższa współpraca Newagu i Pesy może w tym pomóc – mówi w rozmowie z WNP.PL Paweł Borys, prezes PFR.

- Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że Polska nie jest krajem, gdzie zadłużenie stanowi zagrożenie dla gospodarki - co nie zmienia faktu, że lepiej mieć więcej aktywów niż zobowiązań. Odnosi się to do nas wszystkich, firm czy państwa. Trzeba prowadzić rozsądną politykę finansową.Polska pozostaje jednym z niewielu krajów, w których łączny dług w gospodarce – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i państwa – spadł w czasie pandemii. Dług ludności i firm się zmniejszył, a państwo skonsolidowało koszty pandemii we wzroście długu publicznego.Uważam, że taka strategia była i jest najlepsza, ponieważ ze zdrowym rynkiem pracy, dobrą sytuacją finansową ludności i firm mamy mocny fundament do wejścia ponownie na trwałą ścieżkę rozwoju.Ponieważ przed pandemią zadłużenie państwa systematycznie spadało - do poziomu 45 proc. PKB, to rząd mógł sfinansować znaczące działania antykryzysowe o wartości około 8 proc. PKB.To była inwestycja, która już się zwraca w postaci silnego wzrostu gospodarczego. W efekcie zapewne w ciągu 3 lat dług publiczny ponownie spadnie poniżej 50 proc. i nadal będziemy w gronie krajów mniej zadłużonych.Warto przypomnieć, że w strefie euro i Stanach Zjednoczonych dług przekracza średnio ponad 100 proc.Innymi słowy: najlepszym sposobem na spłatę długu jest powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu, co właśnie obserwujemy.- Zakładamy, że Polska w najbliższej dekadzie musi zainwestować ponad 300 miliardów złotych w transformację energetyczną. Finansujemy projekty inwestycyjne w tym obszarze - w ramach programu PFR Green Hub.W znaczącej skali sfinansowaliśmy inwestycje na rynku biogazu, inwestujemy w transformację bloków węglowych na technologie gazowe; mamy też utworzony fundusz, który wspiera czyste polskie technologie. Chcemy "zazielenić" PFR.- Chciałbym, by ta współpraca miała charakter strategiczny. Najbliższe lata to czas dużych inwestycji w tabor kolejowy w Polsce, które są bardzo potrzebne. Mocno wspieramy tutaj strategię inwestycyjną Ministerstwa Infrastruktury, PKP i Polregio.Jednocześnie zależy nam, by cała branża się rozwijała; jesteśmy inwestorem w Pesie, gdzie - wskutek trudnej restrukturyzacji - po dwóch latach firma stała się rentowna.Pamiętajmy, że konkurencja ma charakter międzynarodowy; mamy wielu dużych graczy, dlatego jestem zdania, że należy budować silnych producentów, którzy mają szansę konkurować na rynkach międzynarodowych. Bliższa współpraca Newagu i Pesy może w tym pomóc.- To bardzo udana inwestycja - po kilku latach staliśmy się portem kontenerowym numer 1 na Bałtyku. Ogłosiliśmy plan budowy kolejnego, trzeciego terminala, który niemal podwoi moce przeładunkowe DCT i pozwoli ugruntować pozycję Gdańska jako największego hubu kontenerowego na Morzu Bałtyckim oraz pozwoli mu wejść do pierwszej dziesiątki portów europejskich.Być może DCT będzie jedynym portem na Bałtyku zdolnym do obsługi największych jednostek kontenerowych. Zwłaszcza teraz widać, jak sprawna infrastruktura transportowa jest istotna dla zapewnienia obsługi łańcuchów dostaw.- Finansowanie dla JSW składało się z dwóch elementów: pożyczki płynnościowej i preferencyjnej. Zgodnie z zasadami część pożyczki preferencyjnej umorzyliśmy, reszta będzie spłacana w najbliższych trzech latach.Cieszymy się, że spółka odczuwa wyraźny skok koniunktury na rynku węgla koksowego, co powinno przełożyć się na istotną poprawę wyników sytuacji płynnościowej i daje nam pewność tego, że firma będzie w stanie obsłużyć spłatę pomocy publicznej.- Cały czas prowadzimy działania w kwestii tarczy finansowej - i one nie dotyczą już tylko obsługi procesu umorzeń. We wrześniu rozpoczynamy drugą edycję programu pożyczek preferencyjnych dla dużych firm. Otrzymaliśmy blisko 100 zgłoszeń takich podmiotów, wiele z nich jest z branży targowej.- Nic mi nie wiadomo o takich planach, ale obserwuję, że branża krok po kroku powraca do aktywności. To najważniejsze!