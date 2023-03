Niemcy produkują w Polsce na potęgę. Zapowiadają dalsze wzrosty

Trzeci rok z rzędu firma BSH Hausgeräte osiągnęła rekordowy wynik, generując obrót w wysokości 15,9 mld euro. Oznacza to wzrost rok do roku o 2,5 procent (po uwzględnieniu różnic kursowych: 4,2 procent). W Polsce BSH ma sześć fabryk produkujących duży i mały sprzęt AGD.

- Oprócz zarządzania znacznie zwiększonymi kosztami, m.in. w dziedzinie energii, materiałów i personelu, skupiamy się na zapewnieniu większej odporności naszych łańcuchów dostaw - powiedział Matthias Metz, nowy prezes spółki BSH.

- W tym roku przypada 30-lecie działalności BSH w Polsce. Z tej okazji planujemy zorganizować dużą uroczystość. Zawsze odnotowywaliśmy tu wzrosty i nadal się ich spodziewamy. Chcemy wypełnić polskie fabryki planami produkcji - dodał Rudolf Klötscher, członek zarządu ds. sprzedaży i serwisu.

"Elastyczna" lodówka, kuchenna stacja wodna z sześcioma rodzajami wody i piekarnik wyposażony w kamery - to nowe rozwiązania, które mają pomóc w codziennych obowiązkach domowych.

W czasie konferencji prasowej w Monachium, na której podsumowano wyniki sprzedażowe spółki BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte), jak bumerang wracał temat trudnych warunków prowadzenia biznesu w 2022 r. To przede wszystkim efekt wzrostu kosztów.

Po dwóch latach pandemii, które producentom artykułów gospodarstwa domowego przyniosły dynamiczny wzrost zamówień, w 2022 r. klienci zmienili strukturę swoich wydatków, przeznaczając więcej środków na rozrywkę i wypoczynek. Ostrożniej też wydawali pieniądze w związku z inflacją i widmem kryzysu wywołanego przez agresję Rosji na Ukrainę. Bezpośrednie straty rynkowe w 2022 r. z powodu wojny firma ocenia na 330 mln euro. W Rosji zaprzestała produkcji i sprzedaży, a na Ukrainie powoli ją odbudowuje.

- Naszym celem na ten rok jest dalszy wzrost zysków we wszystkich regionach i kategoriach produktów. Oprócz zarządzania znacznie zwiększonymi kosztami, m.in. w dziedzinie energii, materiałów i personelu, skupiamy się na zapewnieniu większej odporności naszych łańcuchów dostaw - powiedział Matthias Metz, nowy prezes spółki (od października 2022 r.)

Sprzedaż BSH globalnie i w regionach, plany wobec Polski

W 2022 roku BSH udało się zwiększyć sprzedaż globalnie i we wszystkich regionach.

BSH jest także numerem 1 w Europie w 2022 roku, pomimo wąskich gardeł w dostawach oraz wyższych cen energii i materiałów, które były szczególnie odczuwalne w tym regionie. W ubiegłym roku obroty były na poziomie z poprzedniego roku z lekkim wzrostem o 0,3 proc. Pozytywne wyniki biznesowe osiągnięto w Niemczech, Austrii i we Włoszech.

2-procentowy wzrost obrotów rok do roku odnotowano w całym regionie Azji i Pacyfiku/Afryki. Z powodu szczególnych okoliczności, takich jak ograniczenia związane z pandemią, w Chinach nastąpił spadek o 4 procent. Natomiast na rynkach rozwijających się obroty wzrosły ponadprzeciętnie, szczególnie w Indiach i na Bliskim Wschodzie.

Ważna w strukturze BSH jest Polska. Niemiecka firma posiada w naszym kraju sześć fabryk. W trzech łódzkich zakładach produkowane są pralki, zmywarki i suszarki do ubrań, w dwóch wrocławskich piekarniki i lodówki, a w podrzeszowskiej fabryce w Głogowie Małopolskim małe AGD. BSH ma także w Polsce centra usług wspólnych. Pracują one na potrzeby BSH na całym świecie w takich obszarach jak: usługi informatyczne, księgowe, handel zagraniczny czy centralne zakupy. W Polsce znajdują się również Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Kompetencyjne Digital & E-Commerce.

- Polska jest i będzie dla nas nadal istotna. W tym roku przypada 30-lecie działalności BSH na tym rynku. Z tej okazji planujemy zorganizować dużą uroczystość. Zawsze odnotowywaliśmy tu wzrosty i nadal się ich spodziewamy. Chcemy wypełnić polskie fabryki planami produkcji. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby tak się stało - powiedział Rudolf Klötscher, członek zarządu BSH ds. sprzedaży i serwisu.

To dobra wiadomość, bo np. fabryka BSH w Dillingen od maja nie będzie pracować w piątki. Do klasycznego grafiku wróci dopiero jesienią. W drugiej połowie roku, według zapowiedzi zarządu BSH, nie będzie też problemów z dostawami. Jest także nadzieja na spadek inflacji w strefie euro.

Piekarnik z kamerą, czyli duże nakłady na cyfryzację AGD

Pod koniec ubiegłego roku BSH zatrudniał na całym świecie 63 000 osób, w tym 600 nowych (wzrost zatrudnienia o 1 proc.). - Jesteśmy dumni, że udało nam się zapewnić miejsca pracy i jednocześnie rozwijać się nawet w trudnych czasach, nie tylko pod względem obrotów, ale także pod względem liczby pracowników - powiedział Gerhard Dambach, członek zarządu do spraw finansowych.

W czasie konferencji prasowej nie przedstawiono danych finansowych BSH. Znane są za to wstępne wyniki Grupy Bosch, do której BSH należy. W 2022 r. osiągnęła ona łączny obrót w wysokości 88,4 mld euro. Sprzedaż wzrosła o około 12 proc. rok do roku i około 10 proc. po uwzględnieniu różnic kursowych. EBIT (zysk przed odliczeniem odsetek i podatków) z działalności operacyjnej osiągnął 3,7 mld euro. Oczekuje się, że marża EBIT z działalności operacyjnej wyniesie około 4 proc.

Matthias Metz, prezes BSH, w czasie konferencji mówił wiele o dopasowaniu produkcji do oczekiwań klientów i nowych rozwiązaniach, które firma oferuje. Z ciekawszych można wymienić: „elastyczną” lodówkę z trzema komorami, które w zależności od potrzeb mogą chłodzić lub mrozić przechowywaną żywność, wodną stację kuchenną, która daje sześć rodzajów wody (nie tylko zimną i ciepłą, ale np. schładzaną i gazowaną), maskowaną w ten sposób, aby wraz z blatem stanowiła jedną powierzchnię, czy piekarnik wyposażony w czujniki i kamery, po to, żeby przygotowanie najtrudniejszych wypieków było dziecinnie łatwe.

Tworzeniu nowych rozwiązań dla domu sprzyjają rekordowe inwestycje w badania i rozwój, które wróciły do poziomu sprzed pandemii. W 2022 r. wydano na nie 628 mln euro, co stanowi 3,9 proc. obrotów.

