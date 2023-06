Niezależni redaktorzy są asertywni

Rafał Kerger, szef WNP.PL, Portalu Samorządowego i PulsHR.pl porusza temat deklaracji redaktorów naczelnych w sprawie ograniczania niezależności polskich mediów.

Dziś rano media obiegła deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych o tym, że stają w obronie niezależności mediów i deklarują niepodważalne przywiązanie dla wartości dziennikarskich, takich jak obiektywizm, rzetelność i uczciwość dziennikarska.

Zabiorę w tej sprawie głos, żeby dla wszystkich było jasne, że brak podpisów menedżerów związanych z PTWP pod dokumentem nie oznacza, że nie cechuje nas obiektywizm, rzetelność i uczciwość.

Osobiście od 14 lat opieram się przed naciskami władzy rożnych szczebli: lokalnej, regionalnej, centralnej, a bywało, że nawet unijnej. Opieram się także przed naciskami zadowolonych klientów naszych portali i eventów, którzy chcieliby więcej.

Politycy oczywiście szczególnie żywią się naciskami, gwałtem, załatwiactwem i podporządkowywaniem. Tym bardziej wobec mediów. Kiedyś zabiegali o zablokowanie publikacji Wprostu i zmianę naczelnego Faktu, teraz przejęli TVP, publiczne radio i chcą wskazywać zastępcę szefa Onetu.

Jest to naganne i bulwersujące, a nawet powinno być niedopuszczalne. Deklaracje jednak sytuacji nie zmienią. Zmieniają ją czyny. Asertywność to mądra stanowczość, która nie narusza praw innych osób. To stanowczy, godny, pewny, a przy tym osobisty sposób oporu wobec zła.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl