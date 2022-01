Norwegowie notują rekordowe wzrosty środków na emerytury

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny na koniec 2021 roku dysponował aktywami o wartości 1,235 bln euro. W ciągu roku jego wycena zwiększyła się o około 158 mld euro, co oznacza, że udało się uzyskać rekordową stopę zwrotu na poziomie 14,5 procent. Stało się to za sprawą dużych wzrostów wycen akcji na światowych giełdach.

Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny, inaczej także nazywany Funduszem Suwerennym Norwegii, został powołany do życia w 1998 roku. Fundusz zasilany jest wpływami z dochodów od eksploatacji węglowodorów na norweskim szelfie. To największy fundusz inwestujący w aktywa na świecie, który ma ulokowane w akcjach 72 proc. swojego portfela. Wśród cennych spółek są między innymi Microsoft, Alphabet - spółka matka Google'a, czy Apple. Łącznie dysponuje pakietami ponad 9 tysięcy akcji notowanych na giełdach całego świata.



Dzięki bardzo dużemu odbiciu w 2021 roku na światowych giełdach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, akcje przyniosły ponad 20,8-procentowy zwrot na kapitale.



Gorzej było w przypadku obligacji. Stanowią one 25,4 proc. aktywów i przyniosły 1,9 proc. straty.



Inwestycje w nieruchomości decydują o 2,5 proc. wartości portfela i przyniosły zwrot na poziomie 13,6 proc. w skali roku.



Czwartym elementem finansowego zaangażowania Norweskiego Funduszu są projekty odnawialnych źródeł energii. Tutaj można mówić o marginalnym elemencie, który jednak z czasem ma mieć coraz większe znaczenie. Fundusz już, pod naciskiem rządu norweskiego, pozbył się akcji w spółkach mających ponad 30 proc. przychodów z węgla kamiennego. Kolejnym krokiem była sprzedaż pakietów w firmach prowadzących poszukiwania i eksploatację węglowodorów.



Obecnie aktywa Norweskiego Funduszu to 1,235 bln euro a to oznacza, że na każdego z 5,4 mln Norwegów przypada około 230 tysięcy euro.



- Trudno liczyć, na powtórzenie tak dobrych danych finansowych Funduszu w tym i kolejnych latach. Problemem w 2022 roku jest niepewność na rynkach finansowych wywołana sytuacją polityczną, a także pandemią, wysoka inflacją oraz osłabieniem wzrostu gospodarczego, który prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy - powiedział w mediach Oeystein Olsen, gubernator Norweskiego Banku Centralnego. Bank Norwegii nadzoruje Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny.



Fundusz Norweski aktywny jest także w Polsce. Posiada pakiety akcji ponad 120 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W portfelu ma akcje Banku PKO BP, Pekao SA, CD Projektu, LPP, Allegro czy KGHM. Dysponuje również obligacjami Skarbu Państwa oraz obligacjami korporacyjnymi polskich banków.

