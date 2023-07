Niecałe 50 tygodni potrzebowała spółka teamtechnik Polska (pisownia oryginalna) na zbudowanie i wdrożenie w gliwickiej fabryce jednej z globalnych marek trzeciej linii do produkcji akumulatorów stosowanych w narzędziach ręcznych.

W Gliwicach powstawać będą akumulatory o napięciu 22 V, wyposażone w wydajne ogniwa i zaprojektowany od nowa interfejs umożliwiający połączenie między akumulatorami a narzędziami.

Teamtechnik Poland jest częścią teamtechnik Group, której większościowym właścicielem jest grupa TDJ, do której należy także spółka Grenevia (dawniej Famur).

Polska odgrywa główną rolę w łańcuchu dostaw baterii, będąc drugim największym producentem na świecie. Akumulatory litowo-jonowe stanowią już ponad 2,4 proc. całego naszego krajowego eksportu.

Czas cyklu produkcyjnego w gliwickiej fabryce to 20 sekund. Pierwsza sztuka baterii zjedzie z linii po 80 sekundach (4 stacje razy 20 sekund), a każda kolejna będzie gotowa co 20 sekund.

W ciągu roku wszystkie trzy linie w tym zakładzie wyprodukują ok. 3,1 mln akumulatorów.

Siedem kompletnych linii produkujących akumulatory litowo-jonowe.

- Dotychczas teamtechnik Polska dostarczył siedem kompletnych linii produkujących akumulatory litowo-jonowe. To zarówno linie do produkcji ogniw do elektronarzędzi, jak i linia do produkcji baterii dla branży e-mobility, stacja do kontroli wizyjnej, stacja do czyszczenia laserowego i dozowania termopasty oraz linia do produkcji chłodnic do modułów bateryjnych - mówi Wojciech Derda, prezes teamtechnik Polska.

Zapewnią moc niezbędną zarówno w różnego rodzaju wkrętarkach akumulatorowych, jak i w wiertarkach udarowych, podkaszarkach czy też młotach wyburzeniowych.

Linie zamontowane w Gliwicach mają ok. 20 m długości.

Polska jest wśród czołowych producentów baterii do samochodów na świecie

Według firmy Interact Analysis zapotrzebowanie na baterie litowo-jonowe wzrośnie z 476 GWh w 2021 r. do ponad 1,6 TWh do 2026 r. Ogromny wzrost na rynku na te produkty, jak i sprzętu do wytwarzania ich jest w dużej mierze napędzany przez boom na pojazdy elektryczne.

Wartość sektora baterii wzrosła 38-krotnie w ciągu ostatnich sześciu lat – z ok. 1 mld zł w 2017 r.

