Obudźcie się Państwo - branża targowa apeluje do posłów, senatorów i ministrów

Komitet Obrony Branży Targowej domaga się od rządu przyznania środków na odbudowę, głównie przez przyspieszenie procedowania projektu tzw. ustawy odszkodowawczej, a także wyznaczenia planowej i racjonalnej perspektywy rozwoju sytuacji w kraju. Dotychczasowe straty branży targowej przekraczają już 2,5 miliarda złotych.

W Polsce pomocy dla targów brak, a w Dubaju - Expo

4. fala coraz bliżej, ale bez konsultacji

Przypomina przy tym, że Komitet Obrony Branży Targowej apelował do rządzących wielokrotnie o stworzenie funduszu ubezpieczeń wystawców w przypadku odwołania imprezy targowej. - Taka forma zabezpieczenia miałaby z pewnością działanie pro popytowe. Taki sam charakter miałby też bon targowo konferencyjny pozwalający rekompensować firmom udział w targach, wystawach i konferencjach. Niestety, tego głosu nikt nie bierze pod uwagę - tak Krzysztof Szofer opisuje faktyczny brak reakcji rządzących na postulaty i potrzeby branży targowej.Jednocześnie zwraca uwagę, że już niebawem nastąpi otwarcie kolejnej Wystawy Światowej Expo w Dubaju czyli najsłynniejszej na świecie imprezy targowej. - Z jednej strony inwestuje się w to przedsięwzięcie niemałe pieniądze, promuje się to wydarzenie w mediach, bo z pewnością przedstawiciele najwyższych władz państwowych będą brali udział w otwarciu tych targów, a z drugiej strony promocję firm przy pomocy targów traktuje się jako narzędzie marginalne - zauważa Krzysztof Szofer. Przypomina, że Komitet Obrony Branży Targowej wielokrotnie podkreślał już potrzebę finansowego wsparcia dla firm branży spotkań.- Niestety nikt z podejmujących decyzje na najwyższym szczeblu nie jest zainteresowany uratowaniem tej ważnej dla gospodarki dziedziny - zaznacza Krzysztof Szofer, wskazując jednocześnie, że przecież w innych krajach europejskich zadbano o to, żeby zapewnić takim firmom środki na przetrwanie. Przykładem są tu choćby Niemcy, które przeznaczyły na pomoc dla branży spotkań (czyli także targowej) ponad 640 mln EUR.- Tymczasem nasi politycy informują o możliwości nadejścia 4 fali epidemii, jednocześnie nie przeprowadzając żadnych konsultacji, jak w takiej sytuacji należałoby pomóc firmom, których może dosięgnąć kolejny już lockdown - informuje Krzysztof Szofer, tłumacząc, że brakuje dziś planów czy procedur, a także po prostu podstawowych informacji na ten temat.- Komu ma służyć ogłaszanie możliwości kolejnej fali pandemii – przedsiębiorcom próbującym odbudować swoje interesy czy też potencjalnym wystawcom, którzy mają podejmować decyzje o udziale w targach oraz wystawach? - pyta Krzysztof Szofer.Przyznaje, że teraz on i inni przedsiębiorcy targowi mogą tylko apelować do posłów, senatorów, ministrów: - Obudźcie się Państwo. Jesteśmy świadkami zabijania „kury”, która przez wiele lat znosiła złote jajka. Mogłaby to robić dalej, ale trzeba ją dokarmić w tych tragicznie ciężkich czasach - wzywa Krzysztof Szofer.Straty polskiej branży targowej to dziś około 2,5 mld zł. Do pandemii należała ona do jednego z najlepiej prosperujących u nas sektorów gospodarki. Targowe firmy ściśle współpracowały także z przedsiębiorstwami sektora meblarskiego, drzewnego, metaloplastycznego, turystyki biznesowej a także transportowymi czy informatycznymi.