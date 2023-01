Od dyskusji o wieku emerytalnym nie uciekniemy

Polacy muszą pracować dłużej, czy to się nam podoba, czy nie. I choć niekoniecznie musi to oznaczać przymusową podwyżkę wieku emerytalnego, to zdaniem ekonomistów bez zmian się nie obejdzie - pisze Business Insider Polska.

W Polsce wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65, a dla kobiet — 60 lat. Szczególnie w tym drugim parametrze nasz kraj znacząco odstaje od europejskiej średniej. Krócej od Polek pracują tylko mieszkanki niektórych krajów postsowieckich oraz Turcji.

Podwyżki wieku emerytalnego zapowiedziały już w najbliższych miesiącach m.in. władze Austrii czy Francji. I to mimo społecznych protestów przeciwko tego typu reformom. Zdaniem ekonomistów nad Wisłą nie można unikać dyskusji na temat wieku emerytalnego, bo bez dłuższej pracy spora część z nas będzie skazana na głodowe świadczenia - zauważa Business Insider Polska.

— Trzeba przywrócić wiek przechodzenia na emeryturę do 67 lat — powiedział w środę w RMF FM prof. Leszek Balcerowicz, czym rozsierdził przedstawicieli obozu rządzącego.

"To już jawny program powyborczy opozycji — kolejny głos, który mówi o podwyższeniu wieku emerytalnego" — napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Muller. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się m.in. Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

