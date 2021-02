Od piątku otwarte m.in. sauny, salony masażu, solaria i salony odchudzające

Od piątku do 28 lutego br. w ścisłym reżimie sanitarnym mogą działać m.in. sauny, salony masażu, solaria i salony odchudzające - wynika z zasad sanitarnych zamieszczonych na stronie gov.pl dot. Zamknięte pozostają aquaparki, siłownie, a restauracje mogą przygotowywać posiłki na wynos.

Na rządowej stronie www.gov.pl poświęconej aktualnym zasadom i ograniczeniom w związku z koronawirusem, w piątek umieszczono obowiązujące od 12 lutego br. nowe wytyczne.

Zgodnie z nimi, do 28 lutego br. w ścisłym reżimie sanitarnym mogą wznowić działalność hotele, ale ich obłożenie nie może przekraczać 50 proc. Restauracje hotelowe mogą dostarczać posiłki tylko dla gości do pokoi.

Nadal obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej gastronomii - możliwe jest oferowanie posiłków na wynos oraz w dowozie.

Dodano, że w ścisłym reżimie sanitarnym mogą działać baseny; stoki; sauny; salony masażu; łaźnie tureckie, parowe; solaria i salony odchudzające. Aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness pozostają zamknięte.

W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym. Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Do 28 lutego br. centra i galerie handlowe są otwarte i działają w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że w placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązują limity: jedna osoba na 10 m kw. w sklepach do 100 m kw. oraz jedna osoba na 15 m kw. - w sklepach powyżej 100 m kw.

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób, co oznacza, że transport publiczny może przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Jeśli chodzi o międzynarodowy ruch kolejowy, to funkcjonuje on w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej; ograniczenie dotyczy podróży pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

Do 28 lutego br. obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych. Zakazana jest też działalność klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnianych do tańczenia. Wyjątkiem są sportowe kluby taneczne. Wyłącznie on-line mogą odbywać się targi, wystawy, kongresy i konferencje.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu; sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie; urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej; zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta. Jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba to od decyzji pracodawcy zależy, czy trzeba zasłaniać usta i nos, nie trzeba tego robić podczas posiłku w zakładzie pracy.

W czwartek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; weszło ono w życie w piątek. Rozporządzenie przedłuża większość wprowadzonych wcześniej ograniczeń do 28 lutego.