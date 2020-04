Ograniczają inwestycje i tną koszty. Koronawirus namieszał w planach przedsiębiorców

Wstrzymanie i ograniczenie wydatków inwestycyjnych, kosztów na reklamę i PR oraz na badania marketingowe, a także obniżenie cen i marż handlowych - te działania firmy zamierzają podjąć w drugim kwartale 2020 r.

Zwolnienia będą nieuniknione

Pozytywne zmiany

Według ankietowanych pomóc może także obniżenie VAT dla firm projektowych, wprowadzających innowacje do przemysłu, a także zmniejszenie lub likwidacja podatku dochodowego. Kolejne propozycje, którą mogłyby wesprzeć odbudowę gospodarki, to: tani kredyt do wysokości półrocznego obroty, budowanie pakietów zleceń i kontraktów handlowych wyłącznie dla firm rodzimych z preferencją produkcji krajowej oraz zmniejszenie biurokracji. Ponadto respondenci uważają, że ograniczenia i pomoc powinna być wprowadzona dla grup najbardziej zagrożonych.Z raportu wynika, że w drugim kwartale 2020 roku aż 36 proc. badanych przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia, a co piąty respondent nie jest pewien, czy poziom zatrudnienia zostanie utrzymany.Negatywne nastroje przeważają w firmach, których dominującą działalnością są usługi, a także wśród mikro, małych i średnich firm oraz wśród przedsiębiorstw z polskim kapitałem.Przedsiębiorstwa produkcyjne oraz te zatrudniające co najmniej 250 osób, a także firmy z dominującym kapitałem zagranicznym przewidują w większości utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie.Przed zwolnieniami firmę może powstrzymać obniżka kosztów zatrudnienia - aż 83,1 proc. respondentów wskazało tę odpowiedź. Ponad połowa pracodawców (56,2 proc.) powstrzyma redukcję zatrudnienia, jeśli otrzyma dotację. Z kolei 13,5 proc. firm liczy na realny plan powrotu do koniunktury rynkowej.24,8 proc. respondentów uważa, że wprowadzenie stanu epidemicznego nie przyniesie żadnych pozytywnych zmian. Pozostali dostrzegają korzystne efekty w firmach. Jedną z nich jest zmiana organizacji pracy dzięki wykorzystaniu pracy zdalnej (37,6 proc. wskazań), która poprawia efektywność pracy (30,2 proc.).Korzystnym efektem może być również rozwój nowych produktów i/lub dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa (26 proc.), a także oszczędność w zakresie zużycia materiałów biurowych (23,3 proc.). Zmianę organizacji pracy doceniają także pracownicy w obszarze produkcji - 18,6 proc. uważa, że nowe zasady poprawiły wydajność.