Ograniczenie inwestycji, inflacja lub deflacja. Polskie firmy planują działania na czas pandemii

W ostatnich dniach w portalu WNP.PL przeprowadziliśmy ankietę wśród przedsiębiorców, dotyczącą ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa. Jej rezultaty odnoszące się do najbliższych planów firm i ich polityki cenowej komentują Janusz Jankowiak, Andrzej Krzemiński i Cezary Mech.

Podobnego zdania jest Cezary Mech, prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, wiceminister finansów w latach 2005-2006. - 80-procentowy wskaźnik przedsiębiorstw, które chcą wstrzymać lub ograniczyć inwestycje, nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę sytuację. Każdy przedsiębiorca w okresie niepewności ogranicza inwestycje, wydatki na marketing czy reklamę. To reakcja naturalna - mówi.



Wiceminister finansów w pierwszym rządzie PiS bez emocji odnosi się też do wysokiego wskaźnika (70 proc.) przedsiębiorstw, które zamierzają wstrzymać bądź ograniczyć wydatki na rozwój i innowacje. - Jeśli firma działa w segmencie tradycyjnym, to ich ograniczenie nie odbije się na niej bardzo negatywnie. Co innego, jeśli działa w nowych technologiach, szczególnie teraz, gdy przed digitalizacją gospodarki otwierają się nowe możliwości. Wtedy byłby to zły sygnał - mówi, nawiązując do zaproponowanej przez siebie strategii, odmiennej od przyjętej przez rząd.

Polityka cenowa w II kwartale 2020 roku





- Odsetek firm planujących lub rozważających podwyżki cen jest relatywnie wysoki. Wyjątkiem jest sfera usług, gdzie większość rozważa obniżki cen. Tendencja do wzrostu cen będzie się moim zdaniem pogłębiała w miarę normalizacji. I dotyczyć to będzie również wielu usług, gdzie z uwagi na utrzymujące się ograniczenia związane z przestrzeganiem wymogów social distancing (mniej konsumentów) wzrosną jednostkowe koszty i spadną obroty. Musi to zostać zrekompensowane wzrostami cen, czyli przerzuceniem części kosztów na finalnego odbiorcę i konsumenta - ocenia.



- To zależy od wielu czynników. W kolejnych miesiącach wpływ na wyniki gospodarki i przedsiębiorców będzie miało wiele zmiennych. Bardzo ważne będą m.in. posunięcia rządu realizowane za pośrednictwem działań osłonnych. Jako Związek Polskiego Leasingu bierzemy udział w pracach nad kolejnymi pakietami ustaw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 1.0, 2.0., 3.0. Czas pokaże, czy propozycje biznesu zostaną przyjęte przez administrację i w jakim zakresie zostaną zrealizowane - podsumowuje Andrzej Krzemiński.



Raport „Gospodarcze efekty epidemii koronawirusa - planowane działania przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku” został przygotowany przez firmę BCMM na podstawie współtworzonej przez nas ankiety. Była ona prowadzona w pierwszej połowie kwietnia na portalach: WNP.PL, PulsHR.pl i PortalSamorzadowy.pl. Przedsięwzięcie zostało przygotowane w ramach cyklu "

Raport „Gospodarcze efekty epidemii koronawirusa - planowane działania przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku” został przygotowany przez firmę BCMM na podstawie współtworzonej przez nas ankiety. Była ona prowadzona w pierwszej połowie kwietnia na portalach: WNP.PL, PulsHR.pl i PortalSamorzadowy.pl. Przedsięwzięcie zostało przygotowane w ramach cyklu " EEC Defence - Razem bronimy gospodarki " i adresowane jest do biznesmenów, w tym do grona uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Chodzi o włożenie gospodarki do zamrażarki i potraktowanie tego kryzysu jako przymusowego urlopu przy jednoczesnym włożeniu maksymalnego wysiłku w celu zduszenia epidemii na wzór chiński, a nie jej przeciągania w czasie, po to, by gdy minie, szybko wystartować z pracą i produkcją - wyjaśnia.Jednym z barometrów inwestycji w firmach jest to, co dzieje się w branży leasingowej.- Kryzys wywołany epidemią Covid-19 negatywnie wpływa na nastroje konsumenckie i sytuację na rynku pracy, podobnie oddziałuje też m.in. na szeroko pojętą branżę transportową, rynek leasingu i na całą gospodarkę - mówi Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. - Nasze analizy pokazują, że tegoroczny wynik sektora leasingowego jest poniżej korzystnych i wciąż mocnych trendów, jakie utrzymywały się w polskiej gospodarce w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku. Rynkowe wyniki wskazują też na ostrożną postawę polskich przedsiębiorców wobec spowolnienia w Eurolandzie. W części może ona wynikać z pierwszych sygnałów o epidemii Covid-19.Jak zaznacza Andrzej Krzemiński, firmy stowarzyszone w Związku Polskiego Leasingu podjęły szereg działań polegających na elastycznym podejściu do klienta m.in. w kwestii spłaty jego zobowiązań i dalszej realizacji zawartych umów w sytuacji kryzysowej poprzez odraczanie rat lub ich części, odstępowanie od naliczania dodatkowych odsetek, prowizji i innych opłat.Przedstawiciele branży wyraźnie wskazali także na konieczne do podjęcia dalsze działania osłonowe. W tym celu ZPL zwrócił się do Banku Gospodarstwa Krajowego z apelem o dopłaty do odsetek od restrukturyzowanych rat, poręczeń i gwarancji dla klientów-leasingobiorców, kredytów płynnościowych dla firm leasingowych, które w związku z odraczanymi ratami mogą takiej płynności potrzebować. Niektóre postulaty branży zostały uwzględnione w tarczy 2.0.Szef Związku Polskiego Leasingu zwraca uwagę na dywersyfikację działalności firm i wprowadzanie jej nowych form. - Polscy przedsiębiorcy są bardzo kreatywni, czego wielokrotnie dowodzili. Dlatego przy odpowiednim wsparciu powinni przetrwać ten bezprecedensowy kryzys - mówi.Tym, co skupia uwagę Janusza Jankowiaka, jest rozkład wyników przy pytaniu o procesy cenowe. 19,3 proc. przedsiębiorstw planuje albo rozważa podwyżkę cen, 21,1 proc. panuje ich obniżkę, 42,3 proc. nie chce robić ani jednego, ani drugiego.Cezary Mech prognozuje z kolei deflację.- Występuje pewna presja inflacyjna dotycząca cen produktów podstawowych czy środków ochrony osobistej. Natomiast w przypadku wielu produktów, na które spada teraz zapotrzebowanie, mamy do czynienia z presją deflacyjną. I to się może utrzymać, szczególnie jeśli otworzymy gospodarkę zbyt wcześnie - mówi.Jego zdaniem nie ma zagrożenia, że nagłe "dostarczenie" na rynek pieniędzy przyniesie skutek w postaci inflacji, ponieważ zapewnienie firmom płynności polega w wielu przypadkach nie na bezpośrednim zasilaniu ich gotówką, ale na przesunięciu płatności kredytowych czy leasingowych. Z kolei, według jego koncepcji, zapewnienie płynności podmiotom indywidualnym mogłoby się ograniczyć do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Pod względem podaży wzrost nie byłby duży i kompensowany tym, że ludzie nie podejmują decyzji o wydatkach w czasie kryzysu, koncentrując się na podstawowych zakupach i stałych zobowiązaniach.Czy zapowiadane przez rząd otwarcie gospodarki w znaczący sposób zmieni planowane (i ujęte w naszym badaniu) przez przedsiębiorców działania?