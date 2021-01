Ograniczenie zatrudnienia w firmach woj. śląskiego bardziej dotkliwe niż gdzie indziej

Ograniczenie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób jest w woj. śląskim bardziej dotkliwe niż przeciętnie w Polsce, a dynamika rynku pracy nadal spada - oceniają eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, monitorujący kondycję gospodarki w regionie.

W opublikowanym w środę najnowszym reporcie, obrazującym sytuację regionalnej gospodarki w końcu 2020 r., naukowcy przytoczyli dane, wskazujące, iż w listopadzie zeszłego roku liczba zarejestrowanych w woj. śląskim bezrobotnych wzrosła w ujęciu rok do roku o 35,3 proc., do 89,5 tys. osób.

Stopa bezrobocia w regionie, wynosząca od kilku miesięcy 4,8 proc., jest najwyższa od maja 2018 r.

Rok do roku stopa bezrobocia wzrosła o 1,2 punktu procentowego.

"Utrzymuje się przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w regionie. Jednocześnie szacowana przez Wojewódzki Urząd Pracy dynamika zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca wskazuje na to, że bezrobocie szybciej rośnie w dużych ośrodkach miejskich do tej pory uznawanych za bezpieczne w perspektywie rynku pracy. Może oznaczać to, że kryzys dotyka wszystkich - wcześniej lub później" - oceniają eksperci katowickiej uczelni.

Na razie - w ocenie ekonomistów - nie mamy jeszcze do czynienia ze znacznie negatywnym oddziaływaniem zwolnień grupowych na lokalne rynki pracy, gdyż zapowiedziane zwolnienia w dużej mierze nie są jak dotąd realizowane.

"Śledząc trendy w tym zakresie należy nieustannie mieć na uwadze, że stan zatrudnienia w gospodarce może być podtrzymywany w wyniku obostrzeń związanych z korzystaniem z tarcz antykryzysowych oraz z wykorzystywaniem buforów finansowych zgromadzonych w firmach, lub wręcz oszczędności indywidualnych przedsiębiorców. Rozpoczynający się rok 2021 będzie prawdziwym sprawdzianem tego, na ile pandemia koronawirusa zachwiała rynkiem pracy" - czytamy w komentarzu.

W końcówce 2020 roku - jak podano w opracowaniu - w gospodarce woj. śląskiego przedświąteczny optymizm przeplatał się z obawami związanymi z ograniczeniami działalności w wybranych branżach i oczekiwaniem na decyzje co do zakresu restrykcji w okresie zapowiadanych masowych szczepień.

Naukowcy zwracają uwagę, że w dyskusji o tempie i terytorialnym zakresie poluzowywania obostrzeń pandemicznych w gospodarce warto wziąć pod uwagę, że w czasie drugiej fali pandemii śmiertelność w woj. śląskim w relacji do średniej wieloletniej była zauważalnie niższa niż dla całej Polski.