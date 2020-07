Opole: Pandemia nie wstrzymała inwestycji w WSSE Invest-Park

Ponad 850 mln złotych zainwestują przedsiębiorcy, którzy w pierwszym półroczu 2020 roku zdecydowali się na realizację projektów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest-Park - poinformował Krzysztof Drynda, wiceprezes WSSE.

Według danych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park, w pierwszym półroczu 2020 roku decyzje o wsparciu na terenie strefy otrzymało 14 przedsiębiorców. Połowa z nich to projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Aż osiem zostanie zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska.

Wiceprezes WSSE Krzysztof Drynda w rozmowie z PAP zaznacza, że od początku marca br. roku jego spółka wydała dziewięć decyzji, co może świadczyć o niewielkim wpływie pandemii na aktywność inwestycyjną przedsiębiorców. Według deklaracji inwestorów, nowe podmioty są gotowe do zainwestowania w strefie ponad 850 mln złotych.

"W trakcie trwania epidemii trwające rozmowy o nowych inwestycjach nie zatrzymały się, a jedynie przeniosły do internetu. To cieszy, że część firm nie zrezygnowała z swoich zamierzeń inwestycyjnych. Obserwujemy również wpływające nowe zapytania odnośnie terenów inwestycyjnych typu greenfield, co pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Są oczywiście sektory, które zawiesiły plany inwestycyjne, ale już zgłoszone nowe projekty plus spodziewana zmiana globalnych łańcuchów dostaw jest olbrzymią szansą dla nas, aby tych inwestycji było jeszcze więcej w niedalekiej przyszłości" - uważa Drynda.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się stref w Polsce. Posiada tereny w województwach południowo-zachodniej Polski, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec. Do tej pory na jej terenie ulokowało się 220 inwestorów i stworzono ponad 50 tysięcy miejsc pracy.