Opole: ZUS wypłaca coraz więcej emerytur za pracę w Niemczech

Oddział ZUS w Opolu wypłaca coraz więcej emerytur z tytułu świadczeń za łączone okresy ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech. Jak powiedział PAP rzecznik ZUS w Opolu Sebastian Szczurek pod koniec 2021 roku tego typu emerytury i renty otrzymało prawie 59 tys. osób.

Od kilkunastu lat rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń za łączone okresy polsko-niemieckie zajmuje się Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w opolskim oddziale ZUS. Dzięki umowom międzynarodowym o zabezpieczeniu społecznym oraz rozporządzeniom unijnym, wszyscy którzy mogą udowodnić okresy legalnej pracy i ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech, mogą korzystać z benefitów systemów ubezpieczeniowych oferowanych przez te kraje.

"Każdego roku do opolskiego oddziału ZUS wpływa coraz więcej wniosków o przyznanie emerytury i innych świadczeń od osób, które wykazały, że legalnie pracowały i opłacały składki w ZUS oraz w niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej. W 2021 roku zarejestrowaliśmy 6165 wniosków głównie o przyznanie emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy. Rok wcześniej takich zgłoszeń było 5244. Pod koniec 2021 r. opolska placówka ZUS wypłacała niemal 59 tys. świadczeń międzynarodowych. Większość, bo około 70 proc. z nich to emerytury, ponadto renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne" - powiedział rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek.

Z grupy świadczeń przyznanych przez opolski ZUS, 20,7 tys. świadczeń przekazywano odbiorcom mieszkającym poza Polską, głównie w Niemczech. Dla porównania w 2020 r. opolski ZUS wypłacał niecałe 56,9 tys. tak zwanych świadczeń długoterminowych, z czego 20,6 tys. przelewów dotyczyło klientów spoza naszego kraju.

Rzecznik opolskiego ZUS zwraca uwagę, że coraz większa grupa Polaków ma w swoim zawodowym CV pracę za granicami Polski. Z czasem wielu z nich uzyska prawa emerytalne, więc zastanawia się, w jaki sposób rozliczyć okresy składowe z poszczególnych państw i kto może wypłacić im należne świadczenia.

"Rok temu ZUS uruchomił wideorozmowy w zakresie emerytur i rent międzynarodowych. Przed złożeniem wniosku bądź kompletowaniem dokumentów potwierdzających czas pracy za granicą, w ramach konsultacji online z ekspertem ZUS można zapytać o zasady składania wniosków, wyjaśnić wątpliwości i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń za pracę w różnych krajach. Na e-wizytę możesz umówić się wchodząc na stronę internetową ZUS. W naszym regionie wideorozmowy dotyczące świadczeń za pracę w dwóch krajach są popularne. W ubiegłym roku skorzystało z nich 536 mieszkańców Opolszczyzny, a w tym roku już prawie 80 osób konsultowało te kwestie z ekspertem z naszego oddziału" - powiedział Sebastian Szczurek.

Pod koniec 2021 r. większość międzynarodowych klientów opolskiego ZUS otrzymywało świadczenia w formie przelewów na rachunki bankowe. Oddział w Opolu na konta przelewał 92,9 proc. emerytur, a poziom ubankowienia wśród osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy sięgał 89 proc. Na banki, jako pośrednika w otrzymywaniu świadczeń w 91,8 proc. przypadków wskazali beneficjenci rent rodzinnych i 81,2 proc. osób pobierających renty socjalne.

