Opolskie: Blisko 16 tysięcy wniosków o pomoc do ZUS

Opolski ZUS przyjął 15,7 tysięcy wniosków od firm dotkniętych epidemią koronawirusa - poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu. Przedsiębiorcy wnoszą o zwolnienie ze składek lub ich odroczenie oraz wypłatę świadczenia postojowego.

Jak poinformował Sebastian Szczurek z opolskiego oddziału ZUS, placówki ubezpieczyciela na terenie województwa opolskiego przyjęły do tej pory 15,7 tys. wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej przyjęły opolskie placówki ZUS. Przedsiębiorcy wnioskują głównie o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenie terminu płatności składek i wypłatę świadczenia postojowego.

Opolskich przedsiębiorców najbardziej interesuje opcja niepłacenia składek w ZUS przez trzy miesiące. Od początku kwietnia takich wniosków było zdecydowanie najwięcej, bo aż 12,2 tys. W tym okresie to państwo przejmie na siebie obowiązek uregulowania należności składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za samozatrudnionych bądź pracowników w mikroprzedsiębiorstwach. Co ważne, na czas zwolnienia prowadzący firmę oraz pracujące dla niego osoby zachowują prawo do świadczeń m.in. z ubezpieczeń społecznych.

"Oprócz ponad 12 tysięcy formularzy o zwolnienie z płacenia składek, przyjęliśmy prawie 3 tysiące wniosków o wypłatę świadczenia postojowego, z czego w większość wnioskodawców już dostała pieniądze na konto. Druga transza będzie wypłacana od 20 kwietnia. Mamy też 515 wniosków o odroczenie terminu płatności składek i układy ratalne, a złożyły je firmy zatrudniające więcej niż 10 pracowników" - powiedział rzecznik opolskiego ZUS.

Pierwsze odpowiedzi na wnioski o zwolnienie z danin ZUS wyśle pod koniec kwietnia. Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z przedsiębiorcą e-mailem lub telefonicznie. Prowadzący firmę dostanie informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty. W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia, wnioskodawca otrzyma decyzję, od której będzie się mógł odwołać.

Według danych ZUS, tej pory w całym kraju wpłynęło blisko 900 tys. wniosków o dostępne formy pomocy w ZUS, które przewiduje tarcza antykryzysowa. Oprócz ponad 676 tys. formularzy o zwolnienie z opłacania składek na ZUS, ponad 179 tys. osób wysłało formularze o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, ponad 16 tys. wniosków dotyczyło świadczenia postojowego dla zleceniobiorców, a 32 tys. to wnioski o ulgi, czyli odroczenie składek i rozłożenie zaległości na raty.