Pandemia odkryła słabości systemu

– Stworzyliśmy rzeczywistość, którą możemy porównać do skonstruowania samochodu bez hamulców, bez poduszek bezpieczeństwa. Dodajemy gazu, jedziemy coraz szybciej. No i nagle niespodziewanie wyrasta nam przeszkoda. Nasza prowzrostowa jazda bez zabezpieczeń kończy się kryzysem, jakiego świat nie znał – mówi prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Naukowiec i praktyk biznesu radzi w rozmowie: analiza sytuacji, wyjście ze schematu, przemodelowanie spółki – chodzi o to, by ocalić to, co firma osiągnęła przez lata.