Pandemia poturbowała firmy ochroniarskie. Pracownicy odpływają

Znacznie większe wykorzystanie rozwiązań technologicznych zamiast pracowników - taka tendencja dominowała w 2021 roku na polskim rynku ochrony osób i mienia. Mimo iż dochodziło na nim do fuzji i przejęć - zwłaszcza pojedynczych, mniejszych, lokalnie działających firm przez większe, o zasięgu ogólnopolskim - to przyszłość procesów integracyjnych kształtować się w 2022 roku będzie w zależności od otoczenia ekonomicznego.

Szkody

Coraz więcej technologii

Coraz wyższe koszty pracy

Będą fuzje i przejęcia?

Może jednak jest stabilnie?

Wskazuje zarazem, że w okresie pandemii wykształciły się też nowe specjalizacje, które dotyczyły ochrony zdrowia, przesuwając ciężar działań służb security na zadania związane z prewencją w dziedzinie zagrożeń COVID-19.Przedstawiciele branży zgodni są co do tego, że skutki pandemii wręcz ją „poturbowały”.- Najbardziej odczuły to oczywiście firmy świadczące usługi ochrony imprez masowych i różnego rodzaju eventów – odnosi się do tego stwierdzenia Jarosław Czarnowski, prezes MBJ Grupy.Wymienia też inną , może i najważniejszą przyczynę zahamowania branży i ograniczania w zatrudnieniu pracowników.- Stale powiększające się koszty zatrudnienia pracowników – średnio z ostatnich kilku lat płaca minimalna rośnie o ok. 10 proc. rok do roku i powoduje ograniczanie przez zamawiających liczebności ochrony – wylicza.Zdaniem Sebastiana Stefaniaka, prezesa zarządu Ava Security, można dziś mówić o tym, że branża odnotowuje spadek ochrony fizycznej - i to bardzo mocny.- Ogromny nacisk położony jest natomiast na wykorzystanie rozwiązań technicznych, jak m.in. monitoring wizyjny z podjazdem grup interwencyjnych, z komunikatami głosowymi, alarmami, a nawet kontrolą nad windami – wymienia Sebastian Stefaniak.Sławomir Wagner, honorowy i były długoletni prezes Polskiej Izby Ochrony, również uważa, że w dalszym ciągu, chociaż już nie w takim tempie, obserwujemy nasilające się zainteresowanie klientów - proponowanymi przez firmy z tego sektora - nowoczesnymi i wysoko zaawansowanymi technologicznie, technicznymi rozwiązaniami w ochronie osób i mienia.- Należy też podkreślić, że pomimo „przejścia" branży na zaawansowane technologicznie rozwiązania, wzrosło zarazem zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowanych pracowników ochrony, tzn. wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego – twierdzi Sławomir Wagner.Dodaje, że także coroczna zmiana minimalnej płacy miesięcznej i stawki godzinowej, a co za tym idzie - podwyższanie proponowanych stawek kontraktowych były, w przeciwieństwie do wcześniejszych lat, w zdecydowanej większości akceptowane przez kontrahentów instytucjonalnych i komercyjnych.Ale akceptacja corocznych zmian płacy minimalnej też może mieć swoje granice...- Na koszty pracy, w przytłaczającej wręcz mierze, wpływa minimalna stawka godzinowa, której wzrost czyni coraz mniej opłacalne zatrudnianie dotychczasowej liczby osób; zleceniodawcy też szukają oszczędności i sugerują wykorzystanie rozwiązań technologicznych. Wzrost wspomnianej stawki ich nie interesuje... Chcą mieć ochronę na jak najwyższym i najbardziej skutecznym poziomie - przy optymalnych kosztach – wskazuje Sebastian Stefaniak.Akcentuje przy tym, że widoczne są już konsekwencje takich zmian.- Odnotować trzeba też za to coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów - np. od monitoringu wizyjnego, który staje się coraz bardziej rozbudowany i skoordynowany z pracą grup interwencyjnych – mówi prezes Ava Security.Czego należy się spodziewać? Zdaniem Tomasza Wojaka, wielu klientów branży ochrony, pod wpływem skutków COVID-19, nie wróci już do zakupów usług ochrony w wymiarze sprzed pandemii. Przyzwyczaili się oni bowiem do dokonanych oszczędności w kosztach zakupu tego typu usług lub zamienili ochronę fizyczną na techniczną.- Znacząco wzrosło zainteresowanie techniką w służbie bezpieczeństwa, robotyzacją oraz zastosowaniem sztucznej inteligencji w ochronie obiektów – potwierdza prezes Seris Konsalnet.Sytuacje kryzysowe, a taką niewątpliwie dla branży ochrony była pandemia, sprzyjają często różnym formom łączenia się firm. Rzeczywiście, do kilku takich scaleń doszło. Na przykład Polski Holding Ochrony przejął mniejsze: DSF czy Integrę.- Na rynku widać pewne ruchy w akwizycjach bądź łączeniu się mniejszych firm w grupy. I widać też, że niektóre firmy, tracąc klientów i rentowność, po prostu kończą działalność i się zamykają – mówi Tomasz Wojak, twierdząc, że obecny czas nie jest dobry na akwizycje. - Kiedy trzeba przetrwać trudniejszy czas, lepiej nadwyżkę gotówki zainwestować w modernizację systemów IT, w poprawę wewnętrznych procesów w firmie, w digitalizację i cyfryzację. To - w dalszej perspektywie - przyniesie oszczędności i pozwoli poprawić jakość zarządzania firmami, a także zapewni korzyści klientom firm ochrony.Podobnego zdania są inni przedstawiciele branży ochrony.- Niepewność rynku spowodowana pandemią i stale zmieniającą się rzeczywistością prawną, w jakiej firmy muszą funkcjonować, powoduje również mniejszą chęć do konsolidacji rynku, a tym samym - spektakularnych fuzji czy przejęć – zgadza się z Tomaszem Wojakiem Jarosław Czarnowski.- W dobie pandemii nie doszło do fali upadłości w branży; nadal mamy na rynku ponad 2 tys. spółek – zauważa jednak Paweł Wawrzyniak, prezes Civis Polska.Zwraca też uwagę, że dziś kryzys odbija się na przychodach.- W okresach lockdownu spadek był na poziomie ok. 25 proc. Problemy miały firmy specjalizujące się w ochronie branży gastronomicznej, jak i imprez masowych. W pierwszych miesiącach 2021 r. spółki zarabiające na konwojowaniu gotówki notowały spadki na poziomie 30 proc. – podsumowuje Paweł Wawrzyniak.I dopowiada, że tarcze covidowe w 2021 r. nadal omijały branżę security, choć sektor wciąż zatrudnia ok. 230 tys. czynnych pracowników - mimo ich odpływu do innych, lepiej płatnych sektorów.