PARP: 500 mln zł dla firm z sektora MŚP na B+R

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków w konkursie ogólnym „Badania na rynek”, w którym firmy z sektora MŚP mogą się ubiegać dofinansowanie z funduszy UE na wdrożenie wyników prac B+R. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 lutego 2021. Wsparcie może wynieść nawet 80 proc. wartości projektu - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

PARP spodziewa się dużego zainteresowania

Program ułatwia wprowadzenie do sprzedaży nowych lub znacznie ulepszonych produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych przez wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy tego rodzaju prace zakupili.Otrzymane fundusze przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na kupno maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót budowlanych czy budowy nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jak również eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.– Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu spodziewamy się dużego zainteresowania przedsiębiorców. W ubiegłorocznej edycji złożonych zostało 239 wniosków na ponad 2,3 mld zł. Zainteresowanie, które trzykrotnie przekroczyło możliwości budżetowe konkursu pokazuje, że przedsiębiorcy mimo pandemii, chcą się rozwijać i planują dalsze inwestycje. Ale to też znaczy, że konkurs idealnie wpisuje się w ich potrzeby i pozwala stawać się coraz bardziej konkurencyjnymi – dodaje Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.