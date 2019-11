PARP: Druga edycja Akademii Menadżera Innowacji

Do 31 grudnia bieżącego roku przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do udziału w drugiej edycji Akademii Menadżera Innowacji (AMI), projektu szkoleniowo-doradczego PARP. Do AMI można zgłaszać się bez względu na branżę i wielkość firmy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się w lutym 2020 roku – informuje PARP.

