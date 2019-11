PARP: nabór wniosków na produkty sieciowe wydłużony do połowy stycznia

Firmy i konsorcja, które planują wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług pod wspólną marką ze wsparciem z PARP, mają na to czas do 15 stycznia 2020 roku. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie nawet 80 proc. kosztów stworzenia produktów sieciowych w województwach Polski Wschodniej. Pula konkursowa to 420 mln zł - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

4Buildings - nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce i cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku - już 15-17 listopada w Katowicach. Zarejestruj się teraz!