PARP: partnerstwo z Norwegami zwiększy szanse na dotację

Kwoty dofinansowania pojedynczych projektów są na podobnym poziomie, co stosowany w innych programach realizowanych przez Norwegię i naszym zdaniem adekwatne do potrzeb realizacji innowacyjnych projektów inwestycyjnych w sektorze MŚP, a do takich firm adresowany jest program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.- W związku z tym, że darczyńcą środków jest Norwegia, preferowane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju współpracy między firmami z Polski i Norwegii. Projekty partnerskie, czyli polsko-norweskie, będą miały przyznawane dodatkowe punkty w procesie oceny wniosków o dofinansowanie. Tego typu preferencji w innych programach zarządzanych przez PARP nie ma.Wnioskodawca będzie musiał się zastanowić nie tylko nad tym, w jakim obszarze programu może otrzymać wsparcie, ale też nad tym, czy ma możliwości realizacji projektu partnerskiego. Żeby ułatwić nawiązywanie partnerstw, planujemy uruchomienie niewielkiego programu wsparcia na takie działania (tzw. wsparcie na utworzenie partnerstwa). Przewidujemy niewielkie dotacje (1,2 tys. euro) na podróże związane z nawiązywaniem partnerstw.- W finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” projekty polsko-norweskie będą preferowane w każdym obszarze, a więc także w przypadku grantów dla firm prowadzonych przez kobiety. Przy czym kwestia partnerstwa w programie jest traktowana elastycznie i nie jest ograniczona do współpracy przedsiębiorców. Za projekt partnerski będzie mógł być uznany każdy projekt, w którym współpraca polskiego przedsiębiorcy z podmiotem norweskim, czyli na przykład także z instytucją naukową, będzie stanowiła wartość dodaną projektu.- Program jest tak pomyślany, że niskiej jakości polsko-norweski projekt nie będzie miał szans na dotacje. Partnerstwo zwiększy zatem szanse na dotacje wśród podobnych jakościowo projektów. Spodziewamy się, że zainteresowanie udziałem w programie będzie duże, zatem przygotowanie dobrego projektu partnerskiego może być decydującym czynnikiem sukcesu.- Zakładamy, że konkursy w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zostaną ogłoszone w IV kwartale 2019 r. Nabór wniosków zacznie się prawdopodobnie w styczniu 2020 r. i potrwa do końca marca. Przedsiębiorcy mogą się już przygotowywać do wzięcia udziału w programie - podstawowe informacje są dostępne na stronie internetowej PARP ( PARP - fundusze norweskie ), a wkrótce zostaną tam opublikowane szczegółowe dokumenty konkursowe.