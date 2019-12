PARP: Więcej czasu na zgłoszenia do Akademii Menadżera Innowacji

Do 20 lutego 2020 roku, a nie jak pierwotnie zakładano do 31 grudnia 2019, przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w II edycji Akademii Menadżera Innowacji mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu. Możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych firm.