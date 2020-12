Pekao: Część instrumentów ochrony rynku pracy z czasu pandemii może zostać na stałe

Część zastosowanych podczas pandemii COVID-19 instrumentów ochrony rynku pracy może na stałe wejść do zestawu narzędzi polityki gospodarczej - wskazuje Bank Pekao we wnioskach raportu o rynku pracy. Chodzi m.in. o systemy dopłat do skróconego czasu pracy lub utrzymywania zatrudnienia.

W raporcie podkreślono, że odpowiedzią na kryzys ze strony polityki gospodarczej było wdrożenie niespotykanych do tej pory, co do skali i zakresu, programów pomocy publicznej.

Szczególną rolę odgrywały instrumenty nakierowane na ochronę rynku pracy. Do popularnych instrumentów należały dopłaty do wynagrodzeń oraz dopłaty do skróconego czasu pracy, które miały ochronić zagrożone etaty - wskazali autorzy.

Część zastosowanych podczas pandemii COVID-19 instrumentów ochrony rynku pracy może na stałe wejść do zestawu narzędzi polityki gospodarczej - zaznaczono.

Jak czytamy w najnowszym raporcie Banku Pekao pt. "Mogło być gorzej… czyli rynek pracy w czasie pandemii. Porównania międzynarodowe i wnioski na przyszłość", część zastosowanych podczas pandemii COVID-19 instrumentów ochrony rynku pracy może na stałe wejść do zestawu narzędzi polityki gospodarczej.

Autorzy raportu wskazali, że z przebieg cyklu koniunkturalnego był wyjątkowy pod względem charakterystyki, przyczyn i reakcji polityki pieniężnej. W ciągu dwóch miesięcy obserwatorzy życia gospodarczego musieli przejść od rozważań na temat spodziewanej poprawy sytuacji w światowej gospodarce do prognozowania najgłębszego załamania aktywności ekonomicznej od II wojny światowej.

Jak kształtował się rynek pracy w 2020 r. pod wpływem #COVID19? Ekonomiści @Pekao_Analizy opracowali raport, w którym analizują stan koniunktury, konsekwencje dla rynku pracy i efekty pomocy publicznej. #raport #analizy #gospodarka #ekonomia