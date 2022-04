Pensja kierowcy wyższa o połowę od średniej krajowej

W 2021 roku kierowcy samochodów ciężarowych zarabiali średnio 6310 zł netto miesięcznie. Wyliczył to Polski Instytut Transportu Drogowego, który w czwartek opublikował raport szczegółowo opisujący wynagrodzenia kierowców zawodowych w Polsce.

Z kolei tylko 28,1 proc. badanych zarabiało poniżej 5000 zł netto.

Nie tylko pieniądze

- Obronię raport liczbą badanych. 850 osób to duża próba. Poza tym o zarobki pytamy nie tylko kierowców, ale także pracodawców. W tym roku różnica między tym, co powiedzieli kierowcy, a tym co oznajmili nam pracodawcy, wyniosła 6 zł. Świadczy to, że dane w raporcie są wiarygodne. Analizujemy je skrupulatnie - powiedziała Justyna Świeboda.Generalnie, ustalenie pensji kierowców zawodowych może być trudne. Wiele zależy od tego, w jakim systemie pracują, 3/1 czy 2/1 (tygodnie pracy / tygodnie odpoczynku), w cross-trade, kabotażu, czy przewozach bilateralnych. Cały czas mówi się też w branży o płaceniu „pod stołem”. Cyfryzacja obliczania zarobków ten proceder utrudnia, ale nadal jest on obecny.Faktem jest jednak, że zarobki kierowców rosną. To skutek m.in. wzrostu liczby zamówień na przewozy przy spadającej podaży pracowników. Potwierdził to także raport „Transport drogowy w Polsce 2021+” opracowany na zlecenie związku pracodawców Transport i Logistyka Polska opublikowany we wtorek.Czytaj więcej: 15 tys. zł na rękę dla kierowcy. Boom na drogach nie ustaje Badanie PITD wykazało, że blisko 3/4 badanych kierowców lubi swoją pracę (72,3 proc.). Jest to spadek w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie odpowiedziało tak 85 proc. kierowców. To z kolei przełożyło się na to, że połowa z ankietowanych myśli o zmianie pracy (50,9 proc.). Martwi to firmy przewozowe. Ponad połowa (56,1 proc.) podkreśla, że ma problem w znalezieniu pracowników.70 proc. ankietowanych odpowiedziało, że korzysta z nowoczesnych technologii. Najważniejsza jest dla nich profesjonalna nawigacja. Kierowcy coraz częściej korzystają również z systemów wspierających typu ecodriving. Badani sięgają również po wiedzę poprzez oglądanie tematycznych kanałów i podcastów, dostępnych na różnych platformach. Nie stronią też od kanałów filmowych (Netflix), oglądając filmy podczas odpoczynku.