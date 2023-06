Piotr Duda: wprowadzamy zmiany do KPC: działaczom związkowym przysługiwać będzie ochrona

Wprowadzamy zmiany do Kodeksu Postępowania Cywilnego; ochrona działacza związkowego, która jest zapisana w ustawie o związkach zawodowych, będzie faktyczna, a nie teoretyczna - powiedział w środę w Stalowej Woli przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Piotr Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki złożyli w środę wizytę w Hucie Stalowa Wola, gdzie podpisali porozumienie rząd - NSZZ "Solidarność".

Duda zaznaczył, że najważniejszym - według niego - punktem porozumienia jest wprowadzenie zmian do Kodeksu Postępowania Cywilnego, zgodnie z którymi działaczom związkowym przysługiwać będzie ochrona.

"Ten punkt pozwala na to, że dzisiaj możemy się spotykać i prowadzić dialog. Bo gdyby dalej tak szło w naszym kraju - a mam na myśli funkcjonowanie związków zawodowych i wyrzucanie co drugi dzień z zakładów pracy działaczy związkowych tylko dlatego, że zakładają związek zawodowy albo są niewygodnymi liderami dla pracodawcy, to dzisiaj by nie było z kim prowadzić dialogu" - ocenił.

Podkreślił, że "dzisiaj wypełniamy w całości artykuł 59 konstytucji", która gwarantuje wolność zrzeszania się w związkach zawodowych na terenie Rzeczypospolitej. "Gwarantuje to nie tylko ustawa o związkach zawodowych, ale i konstytucja. I mówię to do tych wszystkich, którzy mieli za nic konstytucję" - dodał.

Zapowiedział wprowadzenie zmian do Kodeksu Postępowania Cywilnego. "Ochrona działacza związkowego, którą mamy zapisaną w ustawie o związkach zawodowych, będzie faktycznie, a nie teoretycznie. My nie chcemy się chronić, jako działacze związkowi, pod immunitetem związkowym, jeżeli coś przeskrobiemy. W przeciwieństwie do posłów, którzy chronią się pod immunitetem, tylko dlatego, że jeżdżą po pijaku na rowerze. Nas taka ochrona nie interesuje" - zastrzegł.

Jak zastrzegł, dla "S" ważne jest, że ten postulat został przyjęty "ze zrozumieniem". "Poprzez to może w naszym kraju rozwijać się dialog społeczny (...). To historyczna chwila, historyczne wydarzenie" - ocenił.

