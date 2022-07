Po wyjeździe ukraińskich pracowników firmy podnoszą pensje i myślą o Filipińczykach

Sporo polskich i czeskich firm z branży budowlanej, produkcyjnej, logistycznej boryka się poważnymi niedoborami kadrowymi, po tym jak tysiące ukraińskich robotników wróciło do kraju, by wstąpić do wojska.

Na duże niedobory cierpią fabryki, place budów czy magazyny. Wielu ukraińskich robotników przybyło do Europy Środkowej w ciągu ostatniej dekady skuszonych wyższymi zarobkami niż na Ukrainie i ułatwieniami wizowymi. Obsadzali oni stanowiska, których nie chcieli przyjmować miejscowi pracownicy ze względu na niewystarczające płace, zwłaszcza w takich branżach jak budownictwo, automotive czy przemysł ciężki.

14 różnych firm w Polsce i w Czechach, do których dotarła agencja Reutera skarży się na niedobory kadrowe. Ich szefowie przyznali, że odpływ ukraińskich pracowników przyczynił się do wzrostu kosztów pracy i opóźnień w realizacji prac.

Przed rosyjską inwazją Ukraińcy byli najliczniejszą grupą pracowników zagranicznych tak w Polsce jak i w Czechach. W naszym kraju pracowało około 600 000 Ukraińców, a u naszego sąsiada ponad 200 000.

Grupa Pracodawcy RP, która zrzesza 19 000 firm szacuje, że około 150 000 ukraińskich pracowników, głównie mężczyzn opuściło Polskę, odkąd zaczęła się wojna.

Wiesław Nowak prezes ZUE SA (Zakład Urządzeń Energoelektronicznych) powiedział agencji Reutera, że jednemu z podwykonawców spółki nie udało się ostatnio ukończyć projektu położenia torów, bo niemal wszystkich trzydziestu ukraińskich pracowników firmy wyjechało.

- Wiele firm budowlanych szuka pracowników na masową skalę ze względu na odpływ Ukraińców - powiedział agencji Reutera.

W czerwcu Europejski Bank Centralny uspokajał, że duży napływ uchodźców z Ukrainy powinien pokryć niedobory kadrowe na rynkach pracy w strefie Euro, jednak tendencja wydaje się być odwrotna, zwłaszcza jeśli chodzi o uprzemysłowione gospodarki poza strefą euro. Tysiące ukraińskich kobiet i dzieci, którzy znaleźli schronienie w regionie nie są w stanie zapełnić stanowisk, zajmowanych dotychczas przez mężczyzn ze względu na to, że są one wymagające fizycznie.

Główny ekonomista Paribas Bank Polska Michał Dybuła mówi, że to było jasne, że odpływ ukraińskich pracowników odbije się negatywnie na polskiej gospodarce, przynajmniej krótkofalowo, ale na razie trudno ocenić jak bardzo.

Niektóre firmy zdecydowały się podnieść zarobki, po to, żeby przyciągnąć pracowników. Inne zastanawiają się także nad ściąganiem ich z dalszych lokalizacji takich jak Mongolia czy Filipiny, jednak bariera językowa i przeszkody związane z uzyskaniem wizy są istotną przeszkodą, żeby móc szybko uzupełnić z ich pomocą braki kadrowe.

