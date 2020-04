Poczta szuka pracowników, którzy będą wspierać obsługę wyborów

Trwa nabór pracowników, którzy będą wspierać obsługę wyborów - poinformowała w środę w komunikacie Poczta Polska. Listonosze i wszystkie osoby zaangażowane w zadania związane z wyborami otrzymają odpowiednie wytyczne i szkolenia - dodała spółka.

Poczta poinformowała, że w ramach procedowanej w Parlamencie RP ustawy Poczta Polska ma technicznie obsłużyć głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich. W spółce trwają przygotowania do technicznej obsługi wyborów; intensywne prace mają na celu przygotowanie wszelkich rozwiązań logistycznych, informatycznych i organizacyjnych, które zapewnią sprawną obsługę procesu wyborczego - dodano.

Spółka zapewniła, że dysponuje kadrą nie tylko logistyków, ale też informatyków i innych specjalistów, którzy zadbają o zaplanowanie bezpiecznego przebiegu dostarczania pakietów wyborczych. "Trwa nabór pracowników, którzy poza swoim dotychczasowym zakresem obowiązków, będą wspierać obsługę wyborów. Odpowiednie wytyczne i szkolenia otrzymają listonosze i wszystkie osoby zaangażowane w realizację zadań związanych z wyborami" - czytamy.

Cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży Grzegorz Kurdziel powiedział, że wyznaczone spółce zadanie jest potwierdzeniem wartości Poczty Polskiej jako instytucji zaufania publicznego. "Zrealizujemy je z najwyższą starannością, tak jak czynimy to każdego dnia od ponad 460 lat. Każdego roku dostarczamy ponad 1,5 mld przesyłek. W ubiegłych latach dostarczaliśmy pakiety do głosowania do osób niepełnosprawnych, od 11 lat odpowiadamy też za dostawę do szkół pakietów maturalnych. Żaden inny podmiot w Polsce, co oczywiste, nie ma tak bogatego doświadczenia jeżeli chodzi o doręczanie różnego rodzaju przesyłek" - wskazał.

Spółka podkreśliła, że jej rola będzie polegać na dostarczeniu do wyborców pakietów wyborczych, a następnie przekazania kart wyborczych do obwodowych komisji wyborczych. "Będzie to dodatkowe zadanie logistyczne dla operatora pocztowego, porównywalne z grudniowym pikiem przedświątecznym, w którym pocztowcy dostarczają klientom większą liczbę przesyłek, niż w innych okresach w roku" - czytamy.

Poczta Polska to największy operator pocztowy w Polsce. Zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, posiada sieć ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych.

6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę, autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Senat ma się nią zająć na posiedzeniu w dniach 5 i 6 maja.